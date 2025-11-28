La cifra millonaria que Independiente recibiría por Lomónaco

Independiente reconoció que tiene una oferta formal para vender al defensor

Uno de los equipos que no logró clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura fue Independiente que ya se encuentra de vacaciones y que debe pensar en el armado del plantel de cara a la próxima temporada. Esto generó que el club reciba una propuesta formal de venta por la ficha de Kevin Lomónaco, que es una de las figuras y que podría dejar una cifra millonaria en caso de que sea vendido al exterior.

El gran problema que la institución de Avellaneda es que dispone de ciertos contratiempos en lo económico que debe solucionar con urgencia, debido a que le pueden representar inhibiciones por parte de la FIFA para realizar operaciones formales dentro del mercado de pases. También es necesario recolectar cierta cantidad de dinero que permita pensar en las incorporaciones que Gustavo Quinteros pueda llegar a pedir.

El defensor podría dejarle al club un ingreso bastante elevado en dólares

"El Grupo Pachuca de México realizó una oferta por Kevin Lomónaco. Es 7.5 millones de dólares netos por el 70%, que Independiente posee el 75% del jugador", señaló Matías Martínez en Radio La Red. Una propuesta bastante tentadora, pero que desde la dirigencia consideraron como insuficiente porque entiende que se trata de un defensor que es vital para el armado de la formación.

"Hay una oferta por Kevin Lomónaco pero no la consideramos", expresó Daniel Seoane, secretario general de Independiente, en charla con Radio La Red. “Gustavo Quinteros sabe bien la situación del club, la que nosotros tenemos, y él está muy conforme con el equipo. Pidió, en caso de que se vaya alguien, reforzar. Si se da una salida, reforzaremos la posición“, agregó. Aunque los rumores señalan que las charlas no se encuentran caídas y que las partes siguen negociando con el fin de incrementar los números de la operación.

Por otro lado, el entrenador fue bastante claro hace unos días sobre el grado de consideración que dispone hacia los servicios del defensor y que va en sintonía por lo expresado por Independiente ante la propuesta de compra del Grupo Pachuca. "A Kevin Lomónaco le voy a decir que lo piense bien. Para mí, es mejor estar acá que en un club mediano o chico del exterior”, señaló Gustavo Quintero hace días en conferencia de prensa.

En lo que respecta al valor de la ficha del defensor, hay que considerar que Independiente lo protegió con una cláusula de rescisión más que considerable después de haber adquirido su ficha al Bragantino de Brasil. Todo aquel que lo pretenda tendrá que colocar la suma de 15 millones de dólares, que deben pagarse en una sola cuota y libre de cualquier tipo de retención. Esto último puede generar que la operación alcance un valor cercano a los 18 millones.