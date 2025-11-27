Hace 65 años: el día que Independiente salió campeón gracias a Racing

Un 27 de noviembre de 1960, Independiente gritaba campeón del fútbol argentino gracias a Racing Club, en una jornada que sin dudas quedó en el recuerdo de los hinchas más grandes del "Rojo". Es que el que luego sería el afamado "Rey de Copas" no sólo perdió su partido en dicha jornada, sino que debido a la tabla de posiciones y la ajustada distancia que tenía Argentinos Juniors, dependía de que justamente el "Bicho" no ganara. Esto no sucedió gracias a "la mano" que le dio su eterno rival un día como hoy.

En aquel encuentro contra el "Bohemio" disputado en Villa Crespo, los dirigidos por Roberto Sbarra dominaron ampliamente el partido pero no pudieron inflar la red, lo que sí pudo el conjunto de casa con el grito de Juan Asprela, que sentenció el 1-0. El pitazo final causó incertidumbre: eran otros tiempos y no existían las redes sociales, pero la noticia de lo que pasaba en Avellaneda llegó por la radio y salieron a dar la vuelta. "En el vestuario nos enteramos de ese resultado y recién ahí salimos a darla...", contó años más tarde Roberto "Pipo" Ferreiro, defensor de aquel equipo.

El día que Racing le dio un campeonato a Independiente en el fútbol argentino

Ante la derrota contra Atlanta, el "Diablo" dependía de que Argentinos no le ganara a Racing en el Cilindro. La "Academia" no sólo lo goleó por 4 a 1, sino que lo privó de ser campeón y logró que festeje el rival de toda la vida que seguía atento los acontecimientos desde Villa Crespo. De esta manera, el "Rojo" sumó su cuarto título en el profesionalismo con 17 triunfos, 7 empates y 6 derrotas acumulando 41 puntos, dejando atrás con 39 tanto al "Bicho" como a River para años más tarde consagrarse también a nivel internacional con su primera Copa Libertadores (1972).

Independiente vs. Racing en 1960

La campaña del Independiente campeón de 1960

Fecha 1 - Argentinos Juniors 3-3 Independiente (Jorge Vázquez, Ricardo Giménez y Tomás Rolan).

(Jorge Vázquez, Ricardo Giménez y Tomás Rolan). Fecha 2 - Independiente 2-0 Vélez Sarsfield (Ricardo Giménez y Juan Nawacky).

2-0 Vélez Sarsfield (Ricardo Giménez y Juan Nawacky). Fecha 3 - Ferro Carril Oeste 1-0 Independiente .

. Fecha 4 - Independiente 0-2 San Lorenzo.

0-2 San Lorenzo. Fecha 5 - Huracán 1-2 Independiente (Edgardo D'Ascenzo y Walter Jiménez).

(Edgardo D'Ascenzo y Walter Jiménez). Fecha 6 - Independiente 3-2 Estudiantes de La Plata (Walter Jiménez X2 y Jorge Maldonado).

3-2 Estudiantes de La Plata (Walter Jiménez X2 y Jorge Maldonado). Fecha 7 - Gimnasia y Esgrima La Plata 0-4 Independiente (Edgardo D'Ascenzo X2 y Jorge Vázquez X2).

(Edgardo D'Ascenzo X2 y Jorge Vázquez X2). Fecha 8 - Independiente 3-2 Lanús (Edgardo D'Ascenzo y Alcides Silveira X2).

3-2 Lanús (Edgardo D'Ascenzo y Alcides Silveira X2). Fecha 9 - Chacarita 1-1 Independiente (Edgardo D'Ascenzo).

(Edgardo D'Ascenzo). Fecha 10 - Independiente 1-0 River (Jorge Vázquez).

1-0 River (Jorge Vázquez). Fecha 11 - Boca Juniors 0-1 Independiente (Walter Jiménez).

(Walter Jiménez). Fecha 12 - Independiente 2-0 Newell's (Walter Jiménez y Jorge Vázquez).

2-0 Newell's (Walter Jiménez y Jorge Vázquez). Fecha 13 - Rosario Central 2-2 Independiente (Edgardo D'Ascenzo X2).

(Edgardo D'Ascenzo X2). Fecha 14 - Independiente 3-3 Racing (Edgardo D'Ascenzo X3).

3-3 Racing (Edgardo D'Ascenzo X3). Fecha 15 - Independiente 2-0 Atlanta (Edgardo D'Ascenzo y Vladas Douksas).