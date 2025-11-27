Hace 65 años: el día que Independiente salió campeón gracias a Racing

Un 27 de noviembre de 1960, Independiente gritaba campeón del fútbol argentino gracias a Racing Club, en una jornada que sin dudas quedó en el recuerdo de los hinchas más grandes del "Rojo". Es que el que luego sería el afamado "Rey de Copas" no sólo perdió su partido en dicha jornada, sino que debido a la tabla de posiciones y la ajustada distancia que tenía Argentinos Juniors, dependía de que justamente el "Bicho" no ganara. Esto no sucedió gracias a "la mano" que le dio su eterno rival un día como hoy.
En aquel encuentro contra el "Bohemio" disputado en Villa Crespo, los dirigidos por Roberto Sbarra dominaron ampliamente el partido pero no pudieron inflar la red, lo que sí pudo el conjunto de casa con el grito de Juan Asprela, que sentenció el 1-0. El pitazo final causó incertidumbre: eran otros tiempos y no existían las redes sociales, pero la noticia de lo que pasaba en Avellaneda llegó por la radio y salieron a dar la vuelta. "En el vestuario nos enteramos de ese resultado y recién ahí salimos a darla...", contó años más tarde Roberto "Pipo" Ferreiro, defensor de aquel equipo.
El día que Racing le dio un campeonato a Independiente en el fútbol argentino
Ante la derrota contra Atlanta, el "Diablo" dependía de que Argentinos no le ganara a Racing en el Cilindro. La "Academia" no sólo lo goleó por 4 a 1, sino que lo privó de ser campeón y logró que festeje el rival de toda la vida que seguía atento los acontecimientos desde Villa Crespo. De esta manera, el "Rojo" sumó su cuarto título en el profesionalismo con 17 triunfos, 7 empates y 6 derrotas acumulando 41 puntos, dejando atrás con 39 tanto al "Bicho" como a River para años más tarde consagrarse también a nivel internacional con su primera Copa Libertadores (1972).
La campaña del Independiente campeón de 1960
- Fecha 1 - Argentinos Juniors 3-3 Independiente (Jorge Vázquez, Ricardo Giménez y Tomás Rolan).
- Fecha 2 - Independiente 2-0 Vélez Sarsfield (Ricardo Giménez y Juan Nawacky).
- Fecha 3 - Ferro Carril Oeste 1-0 Independiente.
- Fecha 4 - Independiente 0-2 San Lorenzo.
- Fecha 5 - Huracán 1-2 Independiente (Edgardo D'Ascenzo y Walter Jiménez).
- Fecha 6 - Independiente 3-2 Estudiantes de La Plata (Walter Jiménez X2 y Jorge Maldonado).
- Fecha 7 - Gimnasia y Esgrima La Plata 0-4 Independiente (Edgardo D'Ascenzo X2 y Jorge Vázquez X2).
- Fecha 8 - Independiente 3-2 Lanús (Edgardo D'Ascenzo y Alcides Silveira X2).
- Fecha 9 - Chacarita 1-1 Independiente (Edgardo D'Ascenzo).
- Fecha 10 - Independiente 1-0 River (Jorge Vázquez).
- Fecha 11 - Boca Juniors 0-1 Independiente (Walter Jiménez).
- Fecha 12 - Independiente 2-0 Newell's (Walter Jiménez y Jorge Vázquez).
- Fecha 13 - Rosario Central 2-2 Independiente (Edgardo D'Ascenzo X2).
- Fecha 14 - Independiente 3-3 Racing (Edgardo D'Ascenzo X3).
- Fecha 15 - Independiente 2-0 Atlanta (Edgardo D'Ascenzo y Vladas Douksas).
- Fecha 16 - Independiente 0-4 Argentinos Juniors.
- Fecha 17 - Vélez Sarsfield 3-1 Independiente (Edgardo D'Ascenzo).
- Fecha 18 - Independiente 2-0 Ferro Carril Oeste (Jorge Vázquez y Walter Jiménez).
- Fecha 19 - San Lorenzo 0-1 Independiente (Edgardo D'Ascenzo).
- Fecha 20 - Independiente 1-0 Huracán (Walter Jiménez).
- Fecha 21 - Estudiantes de La Plata 2-2 Independiente (José Silvero en contra y Edgardo D'Ascenzo).
- Fecha 22 - Independiente 2-0 Gimnasia y Esgrima La Plata (Walter Jiménez y Vladas Douksas).
- Fecha 23 - Lanús 1-2 Independiente (Tomás Rolan y Edgardo D'Ascenzo).
- Fecha 24 - Independiente 1-1 Chacarita (Tomás Rolan).
- Fecha 25 - River Plate 3-0 Independiente.
- Fecha 26 - Independiente 2-0 Boca Juniors (Walter Jiménez y Vladas Douksas).
- Fecha 27 - Newell's 1-3 Independiente (Tomás Rolan X2 y Orlando Garro).
- Fecha 28 - Independiente 3-0 Rosario Central (Orlando Garro X2 y Ricardo Giménez).
- Fecha 29 - Racing 0-0 Independiente.
- Fecha 30 - Atlanta 1-0 Independiente.