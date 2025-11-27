Escándalo en América TV: levantaron un programa y la conductora prometió hacer lo que se le "cante".

Un nuevo sacudón golpea a la pantalla de América TV por el levantamiento de uno de sus ciclos más exitosos. Los integrantes del programa anunciaron el levantamiento en vivo.

La conductora Sabrina Rojas anunció de manera sorpresiva que su ciclo, Pasó en América, fue levantado de la grilla. En plena emisión, confirmó la fecha final del programa que conduce junto a Augusto "Tartu" Tartúfoli: el 31 de diciembre. "Nos vamos", sentenció Rojas, dejando en shock a los televidentes y marcando una nueva baja para el canal en este cierre de año.

La noticia llegó sin anestesia y en medio del programa. Dirigiéndose directamente a la audiencia que pide cambios de horario, Sabrina Rojas fue tajante sobre el futuro inmediato del ciclo. "Vos que sos fanático, que decís 'eh, pónganlo a las 10'. Aprovechanos, porque el 31 de diciembre nos vamos", lanzó la conductora, confirmando que Pasó en América no continuará en la temporada de verano de 2026.

Sabrina Rojas anunció el final de Pasó en América.

Qué harán en los últimos programas de Pasó en América

A pesar de la mala noticia, Rojas intentó poner paños fríos y aseguró que la despedida será en buenos términos, aunque dejó la puerta abierta a la incertidumbre del medio. "Felices, contentos, con un montón de propuestas, pero terminamos. Uno nunca sabe cuando puede volver, igualmente, así que aprovechanos, ¿me escuchaste?", insistió.

Para cerrar, la conductora de América TV anticipó que los últimos programas serán a pura anarquía y disfrute: "Nos vamos a divertir más que nunca, vamos a hacer lo que se nos cante".