Rodrigo Lussich se quebró y reveló que una figura de Intrusos pelea por su vida: "Tiene una neumonía bilateral"

Rodrigo Lussich quebró en llanto y anunció el difícil momento que atraviesa una figura de Intrusos.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comenzaron el programa de Intrusos de este martes con una forma inusual. Es que ambos conductores se pararon frente a la cámara para anunciar el difícil momento que atraviesa una de las figuras del envío de América TV.

"Este programa tiene a su vez una contracara que nos afecta personalmente que es una compañera, una hermana para mí, que es Meche. Es la creadora de los Escandalones, la cabeza detrás de todo lo que hemos hecho hace tantos años. Somos amigos desde hace casi 30 años. Es nuestra compañera de ruta con el espectáculo que hacemos con Adri y también trabaja en la producción de Intrusos", manifestó Rodrigo Lussich.

Entre lágrimas, el conductor uruguayo agregó: "Atraviesa un problema de salud muy delicado, la prueba más difícil que le ha tocado atravesar. Esta foto la sacamos en Jujuy, el sábado al mediodía. Y cuando volvimos, se descompuso. Tiene una neumonía bilateral, está luchando por su vida".

Las lágrimas de Rodrigo Lussich

"Disculpen que lo arranquemos así, pero pedimos una cadena de oración por Meche, nuestra amiga. Alguien que ha luchado con una dignidad que yo no conocí nunca en otra persona y que sigue luchando por cada gota de aire que le falta. Está luchando por su vida. A mí nunca me dio vergüenza caminar la vida a su lado", cerró Rodrigo Lussich. Por su parte, Adrián Pallares también se mostró conmovido y le envió fuerzas a su compañera.

"Fuerza Meche, este programa es para vos. Este y los que siguen. Estaremos juntos pronto, laburando como siempre. Vos acá cagándonos a pedos, retándonos cuando nos equivocamos. Dándonos mucha fuerza", cerró el compañero de Rodrigo Lussich.