Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el sábado 29 de noviembre

La mañana presentará alta probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones intermitentes bajo un entorno inestable.

El clima en Córdoba para este sábado se presenta con condiciones variables que mantienen la atención sobre el pronóstico del tiempo. Las previsiones oficiales anticipan una jornada cálida y con inestabilidad marcada, aunque los detalles más relevantes sobre la evolución del día se desarrollan en los siguientes apartados.

Temperatura y condiciones generales del clima

El sábado 29 de noviembre estará marcado por una amplitud térmica moderada y un ambiente cálido. La temperatura mínima prevista es de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 31 grados. La jornada tendrá un desarrollo típico de la temporada, con humedad elevada y nubosidad que irá cambiando a lo largo del día.

Según el clima registrado en días previos, la estabilidad atmosférica continúa siendo limitada debido a la presencia de aire húmedo en la región central del país. Esto favorece el desarrollo de áreas de tormenta con variaciones rápidas en el estado del cielo.

Pronóstico del tiempo para la mañana

Durante la mañana se esperan condiciones inestables, con probabilidad alta de tormentas y chaparrones aislados. La presencia de humedad y el ingreso de viento leve del sector este-noreste —con velocidades cercanas a 4 km/h— generará un entorno propicio para precipitaciones intermitentes.

El pronóstico del tiempo indica que las tormentas podrían presentarse en forma dispersa, sin un patrón definido de intensidad, aunque con momentos de actividad eléctrica y lluvias temporarias. La temperatura se mantendrá en valores templados en este tramo del día, sin descensos significativos.

Clima en Córdoba por la tarde y noche

Hacia la tarde se prevé un incremento en la nubosidad y una continuidad de la inestabilidad. Las lluvias seguirán siendo probables, con una estimación del 90%, según los datos oficiales. No se descarta que las precipitaciones se prolonguen hasta la noche, sostenidas por el mismo flujo de aire húmedo que dominará la mayor parte de la jornada.

Temperaturas cálidas y humedad elevada marcarán el inicio de una jornada con variaciones constantes en el cielo cordobés.

A pesar de las lluvias, la temperatura no mostrará cambios marcados. El ambiente se mantendrá cálido, con valores cercanos a la máxima pronosticada para el día. La sensación térmica podría ubicarse por encima de los registros habituales debido a la humedad persistente.

Perspectiva climática para el cierre del día

En el cierre del sábado no se prevén mejoras significativas en las condiciones del clima en Córdoba. La combinación de cielo cubierto, chaparrones y probables tormentas aisladas continuará influenciando el ambiente, manteniendo la atención sobre la evolución meteorológica.

Aunque las precipitaciones puedan disminuir en algunos sectores, la estabilidad atmosférica no será plena. El viento se mantendrá débil, con dirección este-noreste, lo que limitará el ingreso de aire más seco y favorecerá la continuidad del patrón húmedo.

El sábado 29 de noviembre se presenta como una jornada cálida e inestable en la provincia, marcada por lluvias, chaparrones y tormentas aisladas desde la mañana y con posibles extensiones hacia la noche. El clima se mantendrá húmedo y sin grandes cambios de temperatura, configurando un día típico de inestabilidad primaveral bajo un pronóstico del tiempo que invita a seguir de cerca la evolución de cada tramo del día.