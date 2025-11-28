El canciller de Alemania visitará Israel y se reunirá con Netanyahu

FOTO DE ARCHIVO. El canciller alemán, Friedrich Merz, celebra una rueda de prensa con el primer ministro estonio, Kristen Michal, en la Cancillería de Berlín, Alemania

, 28 nov (Reuters) -El canciller de Alemania, Friedrich Merz, viajará a Israel los días 6 y 7 de diciembre en su primera visita oficial desde que asumió el cargo, dijo el viernes un portavoz del Gobierno alemán.

Merz tiene previsto reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el 7 de diciembre para hablar de las relaciones bilaterales, el alto el fuego en Gaza y otros asuntos internacionales y también visitará el memorial Yad Vashem y mantendrá conversaciones con representantes locales de la sociedad, añadió el portavoz durante una rueda de prensa habitual del Gobierno.

Alemania es desde hace tiempo uno de los más firmes partidarios de Israel, pero también ha criticado al Gobierno de Netanyahu por su estrategia en la devastadora guerra de Gaza.

Este mes, el Gobierno alemán decidió reanudar la venta de armas a Israel, suspendida desde agosto a causa de la guerra, pero dijo que la decisión estaba sujeta al cumplimiento del alto el fuego y al suministro a gran escala de ayuda humanitaria.

