Los casos mundiales de sarampión caen un 71% en 24 años gracias a mejora de cobertura de vacunación: OMS

FOTO DE ARCHIVO: Una enfermera administra una dosis de la vacuna contra el sarampión a un hombre durante una campaña de vacunación en respuesta a un brote de sarampión, en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México

ters) -Los casos de sarampión en el mundo se redujeron un 71%, a 11 millones, en el periodo comprendido entre 2000 y 2024, gracias a la mejora de la cobertura de vacunación, según un informe publicado el viernes por la Organización Mundial de la Salud.

Según el informe, la vacunación contra el sarampión ha evitado casi 59 millones de muertes en todo el mundo, con un descenso de casi el 88%, a 95.000, en el periodo de 24 años.

El año pasado se produjo un resurgimiento del sarampión, con un aumento estimado de casos del 8%, en comparación con los niveles previos a la pandemia de 2019. Las muertes relacionadas con el sarampión, sin embargo, cayeron un 11% durante ese período, lo que refleja un mayor número de infecciones en países de ingresos medios con una menor tasa de letalidad, dijo la OMS.

"El sarampión es el virus más contagioso del mundo, y estos datos muestran una vez más cómo explotará cualquier brecha en nuestras defensas colectivas contra él", dijo el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El sarampión suele ser la primera enfermedad en resurgir cuando se produce un descenso en la cobertura de vacunación, señaló el organismo, que añadió que el aumento de los brotes pone de manifiesto las deficiencias de los programas de inmunización y de los sistemas sanitarios.

"Incluso pequeñas caídas en la cobertura de vacunas pueden desencadenar brotes, como si se disparara una alarma de incendios al detectar humo", dijo Kate O'Brien, directora del Departamento de Inmunización de la OMS.

Advirtió que es "casi seguro" que se produzcan deficiencias similares en otras enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la difteria, la tos ferina y la poliomielitis.

En 2024, 59 países vieron brotes grandes o perturbadores de sarampión, casi tres veces más que en 2021 y el nivel más alto desde la pandemia COVID-19, dijo la OMS, y agregó que hubo un resurgimiento incluso en países de altos ingresos que alguna vez lo habían eliminado.

Canadá perdió su estatus de eliminación del sarampión este mes tras no poder frenar un brote de un año de duración.

Estados Unidos y México también han registrado brotes significativos este año, con miles de casos y algunas muertes.

La agencia advirtió que los profundos recortes en la financiación de la Red Mundial de Laboratorios de Sarampión y Rubéola y de los programas de inmunización de los países podrían ampliar las brechas de inmunidad y provocar nuevos brotes el año que viene.

La OMS redujo su trabajo y redujo a la mitad su equipo directivo después de que su principal donante, Estados Unidos, anunció su salida de la organización en enero.

El año pasado, el 84% de los niños de todo el mundo recibieron su primera dosis de la vacuna contra el sarampión, ligeramente por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, y el 76% recibió una segunda dosis, según el informe.

El sarampión es altamente prevenible cuando los países alcanzan una cobertura del 95% con dos dosis, cuya eficacia es del 97%.

Con información de Reuters