Cuando corre Colapinto: Fechas, horario y como ver en Argentina el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1 que se desarrolla en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos del año con Alpine en una carrera que además podría definir al campeón mundial. La competencia tiene una particularidad especial: se implementarán dos paradas obligatorias durante la carrera del domingo, una decisión tomada por Pirelli que podría generar cambios en las estrategias habituales.

¿Cuándo es el Gran Premio de Qatar?

La actividad del fin de semana comenzó este viernes 28 de noviembre con la única práctica libre del Gran Premio, que se disputó a las 10:30 horas de Argentina. Pocas horas después, a las 14:30, se llevó a cabo la clasificación para la carrera sprint. El sábado 29 de noviembre se correrá la carrera Sprint a las 11:00, mientras que a las 15:00 se disputará la clasificación para la carrera principal. Finalmente, el Gran Premio se desarrollará el domingo 30 de noviembre a las 13:00.

Todas las instancias del Gran Premio de Qatar se transmiten en vivo por televisión a través de Fox Sports. Los fanáticos también pueden seguir la competencia por streaming mediante las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. La cobertura incluye desde las prácticas hasta la carrera principal, permitiendo a los seguidores argentinos del pilarense no perderse ningún detalle de su participación en el circuito de Losail.

El circuito de Lusail tiene 5.419 kilómetros de longitud, cuenta con 16 curvas y una zona de DRS. La carrera principal constará de 57 vueltas con un recorrido total de 308.883 kilómetros. Esta será la cuarta edición del Gran Premio de Qatar, que se celebró anteriormente en 2021, 2023 y 2024. Cada juego de neumáticos podrá utilizarse por un máximo de 25 vueltas a lo largo de todo el fin de semana, una restricción implementada tras análisis realizados después del evento del año pasado.

Colapinto viene de terminar 15° en Las Vegas, en una carrera que fue complicada luego de que sufriera un toque en la largada que afectó el rendimiento de su Alpine. El piloto argentino reconoció que las condiciones frías y la lluvia complicaron el manejo del auto durante todo el fin de semana en Nevada. El pilarense consiguió como mejor resultado del año el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos. En Qatar buscará revertir la situación y alcanzar finalmente la zona de puntos en una temporada donde Alpine demostró ser el peor auto de la parrilla.

El Gran Premio de Qatar podría ser clave para definir al nuevo campeón mundial, ya que Lando Norris lidera el campeonato pero con Oscar Piastri y Max Verstappen pisándole los talones. Este fin de semana se correrá la última carrera Sprint de la temporada, lo que significa que el Gran Premio otorga 33 puntos en total para el piloto que obtenga la victoria en ambas carreras. La implementación de dos paradas obligatorias en la carrera principal podría generar más chances de sorpresas, una buena noticia para escuderías como Alpine que buscan aprovechar cualquier oportunidad.

En el Gran Premio de Qatar 2024, Colapinto se vio obligado a abandonar la carrera en la primera curva tras quedar envuelto en un incidente iniciado por Nico Hülkenberg. El argentino vuelve al circuito de Lusail con la experiencia del año pasado y la motivación de cerrar la temporada con un resultado positivo. Colapinto ya fue confirmado como piloto titular de Alpine para 2026 y espera la llegada del nuevo auto bajo la normativa que entrará en vigencia en la próxima temporada con la unidad de potencia de Mercedes-Benz. Mientras tanto, las dos carreras restantes del calendario representan una última oportunidad para demostrar su potencial en un auto competitivo.

Horarios y el cronograma del GP de Qatar

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: ya realizado

Clasificación sprint: ya realizado

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre