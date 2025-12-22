Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la cuarta semana de diciembre 2025

Cuál banco conviene constituir un plazo fijo

La tasa de interés de los plazos fijos sigue siendo una referencia clave para los ahorristas que eligen este instrumento como una forma conservadora de resguardar el valor de su dinero. Este lunes 22 de diciembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el listado actualizado de tasas que ofrecen los bancos para los depósitos en pesos a 30 días, lo que permite comparar rendimientos y elegir la alternativa más conveniente según cada caso.

En el sitio oficial del organismo, que preside Santiago Bausili, se detalla una tabla comparativa con las tasas de interés vigentes de las principales entidades financieras que operan en el país. Según aclara el propio BCRA, el cuadro incluye a los 10 bancos con mayor volumen de depósitos y también a aquellas entidades que informan tasas para personas que no son clientes.

De esta manera, los ahorristas pueden constituir un plazo fijo a través del home banking de su banco habitual o, en caso de no ser clientes, ingresar al sitio web de la entidad que ofrezca la mejor tasa para realizar la operación de forma digital. El Banco Central remarca que este procedimiento es “sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni trámites adicionales”.

Plazo fijo a 30 días: cuánto rinde

Plazo fijo: tasas de interés en baja

En las últimas semanas, las tasas de interés de las inversiones en pesos registraron una fuerte caída. Actualmente, los plazos fijos tradicionales se ubican, en promedio, en un rango de entre 20% y 30% nominal anual.

Cabe recordar que el BCRA eliminó el año pasado la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos en pesos. Desde entonces, cada banco define libremente el rendimiento que ofrece, en función de su estrategia comercial y de las condiciones del mercado monetario.

Tasa de interés de un plazo fijo a 30 días este lunes 22 de diciembre

Para los depósitos en pesos a 30 días, las tasas informadas por las principales entidades son las siguientes:

Bancos estatales y privados

Banco Nación: 22,5%

Banco Provincia: 22%

Banco Ciudad: 20,5%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

BBVA: 21%

Banco Macro: 25%

Banco Credicoop: 23%

Banco ICBC: 23,5%

BCRA publicó el listado de tasas

Otros bancos con plazo fijo online para no clientes

Banco BICA: 26%

Banco CMF: 27%

Banco Comafi: 23%

Banco de Comercio: 25%

Banco de Corrientes: 24%

Banco de Formosa: 23%

Banco de Córdoba: 25%

Banco del Chubut: 23,5%

Banco del Sol: 24%

Banco Dino: 22%

Banco Hipotecario: 22%

Banco Julio: 26,5%

Banco Mariva: 27%

Banco Meridian: 27%

Banco Voii: 27%

Bibank: 26%

Crédito Regional Compañía Financiera: 27%

Reba: 27%

Banco Columbia: 25%

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un trámite simple y de bajo riesgo. Para hacerlo, es necesario contar con una cuenta bancaria en una entidad habilitada por el Banco Central, elegir el tipo de plazo fijo —tradicional, UVA u otra modalidad disponible— y definir el monto a invertir y el plazo, que suele ser de al menos 30 días. La operación se realiza por sucursal, cajero automático o de manera digital a través del home banking o la app del banco. Durante el período pactado, el dinero queda inmovilizado, salvo que la entidad permita la cancelación anticipada, y al vencimiento se acredita en la cuenta el capital inicial junto con los intereses, con la opción de renovarlo automáticamente.