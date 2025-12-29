El próximo año moverse por la Ciudad de Buenos Aires será mucho más rápido, después de que comience a funcionar el Trambus T1. Se trata de un nuevo sistema de transporte público, 100% eléctrico, que mejorará el tránsito en los barrios porteños más concurridos y unirá al sur de la Ciudad con la Costanera Norte.

Esta propuesta de transporte apunta a resolver uno de los grandes desafíos de la movilidad urbana: las demoras por el caos de tránsito. El Trambus tiene el principal objetivo de reducir los tiempos de viaje y evitar la concentración del microcentro. Para ello, tendrá un recorrido propio, carriles exclusivos y un sistema inteligente de semáforos que le darán prioridad de paso, haciendo más fluida la circulación.

El recorrido del Trambus T1

El nuevo trambus atravesará Parque Patricios, Nueva Pompeya, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo y tendrá paradas cada 500 metros. Así, los trayectos que hoy pueden demorar más de una hora y media pasarán a completarse en menos de 60 minutos. En horarios complicados para el tránsito, las unidades del Trambus circularán con una frecuencia de cuatro minutos y habrá directos entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

Además se integrará al resto de la red de transporte. El Trambus conectará con las líneas A, B, D, E y H del Subte, con los ferrocarriles Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur, y con los corredores de Metrobús del Sur y de la avenida Juan B. Justo.

Las unidades serán completamente eléctricas, con una autonomía de hasta 270 kilómetros, lo que permitirá reducir tanto el impacto ambiental como el ruido en la ciudad. Además, la tarifa estará integrada con el Subte, con descuentos automáticos para quienes combinen ambos servicios.

Las ventajas principales del Trambus