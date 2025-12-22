En el último mes del año, existirán diversas multas de elevado valor que los conductores de la provincia de Buenos Aires deberán enfrentar si realizan infracciones. Una de las más elevadas es la que guarda relación con cruzar semáforos en rojo, por la cual los automovilistas podrían verse obligados a pagar multas que alcancen la suma de $855.500, además de la posibilidad de recibir otras sanciones previstas por la normativa de tránsito vigente.

El cruzar un semáforo en rojo está considerado como una falta grave dentro del sistema de control y seguridad vial. Esto se debe a que no respetar la señalización pone en riesgo directo a conductores cercanos y a uno mismo. Se estima que pasar un semáforo en rojo incrementa de manera considerable las probabilidades de choques, atropellos y siniestros.

Para las multas relacionadas con infracciones de tránsito, el valor utilizado como referencia es la Unidad Fija, la cual se mide en base al valor por litro de la nafta premium de más alto octanaje, de esta manera, desde el 1º de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2025, el valor de la Unidad Fija (UF) será de $1.711.

En ese orden, debido a que las multas por pasar un semáforo en rojo pueden establecerse entre las 100 y las 500 Unidades Fijas, la multa por esta infracción tendrá un costo de entre $171.100 y $855.500.

Valores de otras multas en la provincia de Buenos Aires

Si bien el cruzar un semáforo en rojo representa una gran infracción vial, no es ni la única ni la más elevada multa que un conductor puede recibir.

Las multas por circular sin VTV pueden tener un valor de entre 300 y 1000 UF, lo que equivale, a valor actual y en pesos argentinos a entre $513.300 y $1.711.000.

Un caso similar al anterior ocurre con las infracciones por conducir con exceso de alcohol en sangre o tras consumir estupefacientes y por circular en contramano o por banquina. Estos dos casos tienen un tope de 1000 UF; sin embargo, la base de la multa inicia en 200 UF, por lo que los conductores podrían recibir una multa menor a la mencionada anteriormente, teniendo un piso de $342.200.

Un escalón por debajo se encuentra la multa por exceso de velocidad, la cual al igual que en los anteriores casos tiene un tope de 1000 UF, pero con una base de 150, equivalentes a unos $256.650.

Por su parte, las multas por negarse a mostrar la documentación exigida y por no usar cinturón de seguridad o casco, alcanzan los mismos valores que las multas por cruzar en rojo (de 100 a 500 UF).