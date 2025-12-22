Reunión de Kicillof con gremios: Las paritarias continuarán en enero de 2026

Reunión de Axel Kicillof con gremialistas

Este lunes, el gobernador Axel Kicillof recibió a más de 20 sindicatos de la provincia de Buenos Aires para realizar un análisis de la situación económica, tras el pago del aguinaldo el sábado pasado, y acordar una reapertura de paritarias en enero para negociar una suba por noviembre y diciembre. En ese marco, las autoridades provinciales comunicaron que “la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026”.

Tras el encuentro, el secretario General de ATE, Claudio Arévalo, reafirmó que “habrá continuidad de las paritarias para enero”. “Estamos en una situación en el contexto que la Nación sigue atacando a la provincia, e hicieron un esfuerzo importante para poder pagar los aguinaldos”, agregó. “Ha caído la recaudación un 20%, por eso no pudieron garantizar una paritaria como la veníamos sosteniendo bismestralmente. Sin embargo, desde ATE planteamos que necesitamos seguir recomponiendo el poder adquisitivo en los salarios, porque hoy los trabajadores y trabajadoras, debido a la situación nacional que ha aumentado los alquileres, ha aumentado la demanda, el colectivo, los servicios básicos, el alimento, se verán afectados los salarios”, aclaró.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, Arévalo contó que el año entrante trabajarán en un “nuevo convenio colectivo de trabajo para la provincia de Buenos Aires que favorezca a la mayoría de los trabajadores”. Desde Casa de Gobierno indicaron que “mantienen su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y la mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras, indispensable para el funcionamiento del Estado provincial”.

Reunión de Axel Kicillof con gremialistas

Por su parte, Pablo Maciel titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), dijo que “el Gobernador nos expresó la voluntad de mantener la paritaria abierta. Así que tendremos un mes de enero de intensas negociaciones y en el cual esperemos llegar a un nuevo acuerdo salarial”.

En tanto, manifestó: “Planteamos la necesidad en el área de salud de seguir ampliando la capacidad del sistema público porque ha crecido la demanda, tanto en hospitales como Centros de Atención Primaria”. “Esto tiene que ver con la crisis global del sistema de salud que ha impactado en el sector privado, en el subsector de la seguridad social y hace que estén todas las obras sociales en crisis”, detalló Maciel y agregó: ‘Tenemos mayor trabajo que el de años anteriores. Así que, bueno, vamos a seguir necesitando recursos personal, insumos en el sistema de salud público”.

De la reunión participaron los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Por la pata gremial estuvieron SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.