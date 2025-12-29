La empresa de colectivos Micro Ómnibus Norte (M.O.N.S.A.) modificó uno de los recorridos de la Línea 60. La medida, que se implementó el viernes 26 de diciembre, busca optimizar el servicio y adecuarlo a la normativa vigente, mejorando así la circulación y la conectividad entre el sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el norte del conurbano bonaerense,
De acuerdo a la Resolución 152/2019, las alteraciones afectan solo al ramal A que parte desde la cabecera en Barracas y circula por el bajo de San Isidro.
¿Cómo es el nuevo recorrido del ramal A de la Línea 60?
El nuevo recorrido mejora la conectividad con el bajo y finalizará en el Puerto, ofreciendo a los vecinos de San Isidro una alternativa más directa, cómoda y accesible para trasladarse. Además, facilita la conexión con Puente Saavedra y con la línea D de subte, ampliando las opciones de viaje hacia CABA.
Recorrido del ramal A de la Línea 60
Barracas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires - San Isidro, Provincia de Buenos Aires)
IDA A SAN ISIDRO: desde PEDRO DE LUJÁN Y SANTA MARIA DEL BUEN AIRE por PEDRO DE LUJAN, HIPOLITO VIEYTES, AVENIDA OSVALDO CRUZ, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, BERNARDO DE IRIGOYEN, AVENIDA JUAN DE GARAY, LIMA ESTE, AVENIDA BRASIL NORTE, LIMA OESTE, CONSTITUCIÓN, SALTA, HUMBERTO 1°, PRESIDENTE LUIS SÁENZ PEÑA, AVENIDA DE MAYO, AVENIDA RIVADAVIA, AVENIDA CALLAO, TUCUMÁN, AYACUCHO, AVENIDA GENERAL LAS HERAS, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle GODOY CRUZ, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA LUIS MARÍA CAMPOS, VIRREY DEL PINO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA JURAMENTO, ingreso al carril del Metrobús NORTE - CABILDO, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ, salida del carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ a la altura de la calle ANTONIO MALAVER, AVENIDA MAIPÚ, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA CENTENARIO, PRIMERA JUNTA, 25 DE MAYO, ALMIRANTE BROWN, JUAN BAUTISTA DE LASALLE, PRIMERA JUNTA hasta AVENIDA BARTOLOMÉ TISCORNIA.
REGRESO A BARRACAS: desde AVENIDA BARTOLOMÉ TISCORNIA y PRIMERA JUNTA por PRIMERA JUNTA, AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA SANTA FE, AVENIDA MAIPÚ, ingreso al carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ a la altura de la calle ANTONIO MALAVER, carril del Metrobús NORTE - MAIPÚ, cruce AVENIDA GENERAL PAZ, carril del Metrobús NORTE - CABILDO, salida del carril del Metrobús NORTE - CABILDO a la altura de AVENIDA JURAMENTO, AVENIDA JURAMENTO, AVENIDA VIRREY VÉRTIZ, AVENIDA LUIS MARÍA CAMPOS, ARTURO ANTONIO DRESCO, AVENIDA SANTA FE, ingreso a carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO, salida de carriles exclusivos CENTRO DE TRANSBORDO PACÍFICO a la altura de la calle THAMES, AVENIDA SANTA FE, Calzada Circular de PLAZA ITALIA, AVENIDA GENERAL LAS HERAS, JUNÍN, JUNCAL, JUNÍN, AVENIDA CORRIENTES, RODRÍGUEZ PEÑA, AVENIDA RIVADAVIA, SOLÍS, HIPÓLITO YRIGOYEN, SANTIAGO DEL ESTERO, AVENIDA BRASIL, GENERAL HORNOS, DOCTOR ENRIQUE FINOCHIETTO, AVENIDA MANUEL MONTES DE OCA, RÍO CUARTO, HERRERA, AVENIDA OSVALDO CRUZ, SANTA MARIA DEL BUEN AIRE hasta PEDRO DE LUJÁN.