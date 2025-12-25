Cambia la razón social de las líneas 25 y 84.

Las líneas de colectivos 25 y 84 que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cambiarán de razón social desde el próximo jueves 1° de enero de 2026. No obstante, esta modificación no tendrá impacto en los correspondientes recorridos.

El pasaje de la empresa Tomas Guido a la órbita de TARSA, ambas pertenecientes al Grupo DOTA, serán continuas al movimiento del mismo calibre efectuado meses atrás por la línea 23.

"La cesionaria, empresa TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A. deberá hacerse cargo de las consecuencias de cualquier sumario iniciado o a iniciarse con motivo de presuntas infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de transporte por automotor, cometidas por la cedente, empresa GENERAL TOMAS GUIDO SACIF, como consecuencia de la prestación de los servicios cuya transferencia se autoriza", sintetizó el artículo 2° de la Resolución 214 publicada por la Secretaría de Transporte porteña en el Boletín Oficial.

Líneas de colectivos 25 y 84: cómo siguen los servicios y qué pasará con los recorridos

El traspaso de las líneas de colectivos 25 y 84 a la órbita de TARSA no afectará en la circulación de las unidades como tampoco en servicios, recorridos ni frecuencias.

Recorrido línea 25: Estación Saenz Peña - La Boca

Ida a La Boca: Desde Avenida America y R. Saenz Peña por Avenida America, Lynch, Avenida Grl. Paz provincia, Cruce Puente, R. Gutierrez, Av. Grl. Paz capital, Vallejos 4700-4600, Benito Juarez 4400-4100, Av. S. M. del Carril 4600-4800, Desaguadero 4100-4300, Habana 4800-4900, Avenida Lastra 4200-3500, Avenida Francisco Beiro 4800-5000, Bermudez 3200-3300, Navarro 5000-5100, Cervantes 3300-1300, Camarones 4900-3600, E. Lamarca 1600-400, Avenida Avellaneda 3500-3200, Cuenca 400-1, Avenida Rivadavia 7400-5400, Rosario 900-500, Avenida Jose Maria Moreno 100-1800, Zañartu 900-1200, Picheuta 1800-2000, Avenida Cobo 1300-500, Avenida Caseros 4200-1500, Dr. R. Carrillo 1-700, Av. Suarez 2200-1300, Ruiz Diaz de Guzman 80

Regreso a Est. Saenz Peña: Desde Pi y Margall y Avenida Alte. Brown por: Avenida Alte. Brown 200-1100, Brandsen 400-1700, Av. Montes de Oca 600-700, Avenida Suarez 1700-2200, Avenida Caseros 2000-4200, Avenida Cobo 500-1100, Avenida Jose Maria Moreno 2000-500, Valle 500-400, Beauchef 600-500, Avenida Alberdi 400-700, San Jose de Calasanz 300-1, Avenida Rivadavia 5100-7400, Avenida Nazca 1-500, Av. Avellaneda 2900-2800, Terrada 500-600, Dr. J. F. Aranguren 2800-3400, Concordia 500-1600, A. M. Cervantes 3500-4800, Bermudez 1200-3200, Av. Francisco Beiro 5000-4900, Quevedo 3400-3500, Varela 4900-4800, Desaguadero 3400-3500, Avenida Lastra 3500-4400, Avenida Gral. Paz, Vallejos 4700-4400, Av. Segurola 4500-4700, Avenida Grl. Paz, Av. America, F. Ameghino, Springolo, Roque Saenz Peña hasta Avenida America.

Recorrido línea 84: Villa del Parque - Constitución

Ida A Villa Del Parque: Desde Avenida Brasil Y Lima Este Por Avenida Brasil 1200-1000, Bernardo De Irigoyen 1600-1500, Avenida Juan De Garay 1000-1700, Filiberto 1700-1800, Avenida Entre Ríos 1600-500, Venezuela 1800-2200, Pasco 550-500, Venezuela 1800-2200, Sánchez De Loria 600-700, Agrelo 3300-4400, Guayaquil 1-500, Avenida José María Moreno 200-1, Avenida Acoyte 1-400, Avenida Avellaneda 500-450, Juan B. Ambrosetti 400-500, Doctor Juan F. Aranguren 500-1000, Neuquén 950-1000, General Martín De Gainza 500-450, Doctor Juan F. Aranguren 1000-1600, Almirante Francisco Juan Seguí 500-1100 , Avenida Gaona 2100-3500, Avenida Nazca 1100-2800, Marcos Sastre 2900-2800, Terrada 2800-2900, Baigorria 2800-3100, Helguera 2700-2900, Melincué 3100-3600, Concordia 2800-3200, Simbrón Hasta San Nicolás

Regreso A Plaza Constitución: Desde Ricardo Gutiérrez 3700-3600, Emilio Lamarca 3300-3100, Tinogasta 3700-3500, Ricardo Gutiérrez 3400-3200, Cuenca 3100-2800, Nogoyá 3200-2900, Avenida Nazca 3000-1100, Avenida Gaona 3500-3600, Argerich 1000-950, Neuquén 3000-1100, Méndez De Andes 1100-500, Hidalgo 600-1, Ángel M. Giménez 1-100, Rosario 600-1, Venezuela 4500-3700, Colombres 400-300, Avenida Belgrano 3700-1900, Combate De Los Pozos 400-1500, Pavón 1900-1200, Lima Oeste 1500-1700, Avenida Brasil Estacionando Antes De Llegar A Lima Este.