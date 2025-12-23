La iniciativa combina recorridos estratégicos, puentes peatonales iluminados y monitoreo constante.

El Municipio de la ciudad de Santa Fe puso en marcha la “Línea Boliches", el servicio de colectivos nocturnos gratuitos diseñado para garantizar la seguridad de los jóvenes que concurren a la zona de locales bailables.

La iniciativa combina recorridos estratégicos, puentes peatonales iluminados y monitoreo constante, ofreciendo una alternativa segura y ordenada para trasladarse durante la noche y reducir los riesgos de incidentes.

"La primera experiencia fue muy buena, el servicio cumplió, el coche estuvo en los horarios estipulados, pero todavía necesitamos que los jóvenes incorporen el servicio, muchos todavía no saben de su existencia. Queremos que, principalmente a la salida, sea utilizado para que no caminen y regresen de forma segura a sus casas”, destacó el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Mastropaolo, en diálogo con AIRE.

¿Cómo funciona la “Línea Boliches"?

El servicio de transporte no solo ofrecerá traslado seguro, sino que también integra infraestructura y tecnología: senderos iluminados, puentes peatonales y siete domos monitoreados las 24 horas, con respuesta inmediata del 911 y la G6 ante cualquier eventualidad.

Durante la jornada inaugural, el servicio de la "Línea Boliches" realizó salidas en los siguientes horarios: 00:04, 00:24, 00:42, 01:02, 01:22, 01:42, 04:22, 04:42, 05:00, 05:21, 05:40, 06:00 y 06:20.

Según informaron desde el municipio, la mayor demanda en su jornada de debut se registró entre la 01:00 y las 02:00, en el tramo de ingreso a los boliches, y nuevamente desde las 05:40 hasta el último servicio, durante la salida.

Desde la Municipalidad adelantaron que la “Línea Boliches” continuará monitoreándose y optimizándose durante los próximos fines de semana, priorizando siempre la seguridad y comodidad de los usuarios.