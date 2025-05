Irreconocible: Furia de Gran Hermano se sometió a una operación estética y el resultado sorprendió.

Juliana "Furia", la participante más polémica de Gran Hermano 2024, se realizó una operación estética que le dejó llamativos resultados. La reconocida mediática mostró el antes y después en sus redes sociales y muchos de sus seguidores le comentaron que "quedó irreconocible".

Según mostró en sus historias de Instagram, Furia se sometió a una rinoplastia, es decir una operación estética de nariz. "No lo puedo creer. Llegó el día. Así que está criatura se va", dijo la exparticipante de Gran Hermano en el video donde se la ve lista para ingresar al quirófano.

Tras varias horas de operación, Furia mostró el resultado que, según muchos de sus seguidores, la hacen ver "irreconocible". Precisamente, la mediática se redujo el arco de la nariz y se hizo un diseño mucho más pequeño y respingado. Sin embargo, al tratarse de una zona tan sensible, tienen que pasar varias semanas para que se pueda ver el resultado real sin inflamación ni moretones.

Furia se sometió a la operación con uno de los cirujanos estéticos más famosos del país, por lo que estaba contenta de "estar en buenas manos". Y aunque si bien aún no se mostrará públicamente con su nueva nariz hasta tener el alta médica, en el video que se publicó en redes con el antes y el después, la exparticipante del reality declaró: "No la puedo creer. Gracias doc. Sos el uno".

Esta situación se da semanas después de que Furia abandonara la casa de Gran Hermano por decisión propia. La producción le había dado la oportunidad de entrar a jugar en esta temporada y, aunque al principio estuvo entusiasmada, la alegría le duró poco. "No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa y poder jugar, pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Me paso mucho tiempo aburrida. Siento que estoy en otro level", explicó en su momento.

Gran Hermano: quién quedó eliminada el lunes 26 de mayo y quiénes son los fianlistas

El lunes 26 de mayo, Gran Hermano 2025 vivió una nueva gala de eliminación que dejó fuera de la competencia a Lourdes Ciccarone. La marplatense se despidió del reality tras obtener apenas el 9,2% de los votos positivos del público en una definición mano a mano frente a Katia "La Tana" Fenocchio, quien logró el 11,5% de apoyo.

La jornada de eliminación comenzó el domingo, cuando Juan Pablo y Santiago "Tato" fueron salvados por el voto del público, dejando en placa a Eugenia, Katia, Luz, Selva y Lourdes. Durante la gala del lunes, Eugenia fue la primera en ser salvada, seguida por Luz y Selva, lo que dejó a Lourdes y Katia en la instancia final.

Al conocer la decisión del público, Lourdes expresó: "Me voy en mi ley. Se va una show woman. Es un juego, no un concurso de valores", mientras se despedía de sus compañeros. Con su salida, Gran Hermano 2025 entra en su recta final con ocho participantes en carrera: Ulises, Sandra, Juan Pablo, Tato, Katia, Selva, Eugenia y Luz