Huracán vs Corinthians por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Huracán vs Corinthians por Copa Sudamericana: cuándo juegan

Huracán buscará cerrar con broche de oro la fase de grupos cuando reciba al Corinthians este martes, en un duelo decisivo por el Grupo C de la Copa Sudamericana 2025. El Globo llega invicto al encuentro y con el pase a octavos prácticamente asegurado, tras haber clasificado también a la final del Torneo Apertura donde enfrentará a Platense. Los brasileños, por su parte, necesitan imperiosamente una victoria para depender de sí mismos y no quedar eliminados de la competición continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Huracán y Corinthians, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Huracán y Corinthians?

El partido entre Huracán y Corinthians por la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana se jugará este martes 27 de mayo de 2025, a partir de las 21:30 horas en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Gery Vargas de Bolivia.

El conjunto de Parque Patricios llega a este encuentro viviendo uno de los mejores momentos de su historia reciente. Tras una campaña extraordinaria en la fase de grupos de la Sudamericana, donde permanece invicto con tres victorias y dos empates, el Huracán también consiguió clasificar a la final del Torneo Apertura después de vencer a Independiente en una emocionante definición por penales en Avellaneda el pasado fin de semana.

La situación del Globo en el torneo continental es privilegiada: lidera el Grupo C con comodidad y solo una derrota por siete goles o más lo dejaría fuera del primer lugar, algo prácticamente imposible. Sin embargo, el equipo de Frank Darío Kudelka buscará una victoria para consolidarse como el mejor líder de toda la competencia, lo que podría otorgarle ventajas importantes en las rondas eliminatorias que se avecinan.

Este partido contra Corinthians tendrá un contexto especial para Huracán, ya que disputará la final del Apertura contra Platense el próximo domingo 1 de junio en Santiago del Estero. El encuentro ante los brasileños servirá como una prueba importante para medir el nivel del equipo antes de ese decisivo compromiso que podría darle su primer título del torneo argentino en más de 50 años.

Por su parte, el panorama es considerablemente más complicado para el Corinthians, que ocupa el segundo lugar del grupo con ocho puntos pero aún no tiene asegurada su clasificación a los octavos de final. El Timão necesita conseguir una victoria para no depender del resultado del partido entre América de Cali y Racing de Montevideo, ya que los colombianos los siguen de cerca con siete puntos.

Si los brasileños no logran conseguir los tres puntos en Buenos Aires, su única esperanza sería que América de Cali pierda o empate en su compromiso, ya que la diferencia de gol no favorece al conjunto paulista. El escenario más peligroso para Corinthians sería perder ante Huracán mientras que los colombianos empatan, situación que dejaría a América de Cali con el boleto a los playoffs de los octavos de final.

Formaciones probables de Huracán y Corinthians

El técnico del Huracán, Frank Darío Kudelka, tiene previsto realizar entre seis y siete cambios respecto al equipo que enfrentó a Independiente en la semifinal del Apertura. En la antesala de la final contra Platense, el entrenador podría reservar a algunos de sus titulares en el choque ante Corinthians para llegar mejor preparado a un duelo que le puede dar su primer título del torneo argentino en más de cinco décadas.

En principio, el arquero Hernán Galíndez, el defensor central Fabio Pereyra, y Leonel Pérez junto a Matko Miljevic en la mitad de cancha se mantendrían en el equipo titular. Los cambios se producirían principalmente por el desgaste de algunos jugadores tras el intenso partido ante el Rojo. En la zona defensiva, Tomás Guidara dejaría el lateral derecho para que ingrese Hernán de la Fuente, mientras que Marco Pellegrino podría ceder su lugar en la zaga central para que entre Nicolás Goitea.

El Corinthians llega a este compromiso con dos bajas importantes confirmadas por lesión. El zaguero Gustavo Henrique, que está realizando tratamiento por una hernia inguinal, no podrá estar presente en Buenos Aires. Tampoco podrá viajar Yuri Alberto, quien el sábado sufrió una fractura en el proceso transverso de la columna lumbar que lo marginará de este encuentro decisivo.

El técnico Dorival Junior enfrenta un dilema importante en la formación de su once inicial para este partido crucial. Dos de los principales nombres del plantel, Memphis Depay y Rodrigo Garro, están con el elenco pero aún no son nombres confirmados entre los titulares. El holandés viene recuperándose de un esguince en el tobillo y estuvo ausente en los últimos cuatro partidos del equipo, mientras que el argentino no juega desde la final del Paulistão del 27 de marzo debido a una tendinopatía en la rodilla derecha.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino o Nicolás Goitea, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Gabriel Alanís; Leonardo Sequeira.

Hernán Galíndez; Hernán de la Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino o Nicolás Goitea, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Gabriel Alanís; Leonardo Sequeira. Probable formación de Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo; Ángel Romero, José Martínez; Igor Coronado, Memphis Depay o Ángel Romero.

Huracán vs Corinthians: Ficha técnica