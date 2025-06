Bielsa, en la mira por una nueva crisis en Uruguay tras perder con Paraguay: "Se agotan"

Uruguay no levanta cabeza en Eliminatorias Sudamericanas y Bielsa no ocultó la frustración que genera el momento del equipo.

Uruguay tuvo otra preocupante actuación en la derrota 2 a 0 ante Paraguay, por la 15° jornada de Eliminatorias Sudamericanas, y el entrenador volvió a quedar en la mira por la crisis que atraviesa el seleccionado. Lejos de esquivar la responsabilidad, Marcelo Bielsa sorprendió y dejó un crudo análisis de su equipo, que ya lleva 4 partidos sin ganar en el torneo.

Desde que finalizó la Copa América 2024, competición en la que terminó en el tercer lugar, "La Celeste" solo ganó un partido de los últimos 11. Toda la esperanza y confianza que había generado el arribo de "El Loco", que se sostuvo con identidad de juego y resultados durante 2023 y una parte del 2024, comenzó a derrumbarse y la preocupación ya es visible en el argentino.

Consultado en conferencia de prensa por el mal rendimiento del equipo, en la que apenas generó dos situaciones de gol, Bielsa se hizo cargo del momento. “Es mi responsabilidad. Se van sumando partidos y se repite una constante. No generamos peligro. El gran déficit del momento que venimos arrastrando tiene que ver con que tenemos la pelota y no creamos situaciones de gol”, comenzó diciendo.

Si bien el conjunto "charrúa" finalizó con un 71% de posesión, la estadística solo quedó en eso, ya que nunca pudo lastimar a Paraguay, que se mostró cómodo en ceder el balón y salir rápído de contra. “Cuando uno propone y tiene futbolistas que en sus clubes desequilibran y cuando en la agrupación que hago no logro el objetivo, no tengo otra opción que reconocer mi ineficacia en ese sentido”, agregó el exentrenador de Vélez Sarsfield y del seleccionado argentino, entre otros.

“Todo lo que dije son detalles que no evitan que se haga notorio lo que es claro: nos cuesta jugar, nos cuesta jugar bien, nos cuesta crear peligro, imponernos. Los procesos son evolutivos y usted señala que acá ha sucedido lo contrario, eso es cierto, pero también es cierto que hay momentos que atraviesan los equipos que no tienen que ver con el paso del tiempo o el desarrollo. Pero tengo que serle sincero, nunca llegué a ninguno de los partidos de Eliminatorias con la sensación de que no estuviéramos en condiciones de ganar”, manifestó el rosarino.

Más allá de la intranquilidad y de reconocer los problemas que está pasando para sobreponerse a los rivales, Bielsa intentó ser optimista de cara al futuro y expresó: "Tengo total convicción de cómo proceder para revertir lo que estamos viviendo, estoy seguro por experiencias que me tocaron vivir. No es sencillo. Nos va a costar, pero también los tiempos se agotan. Necesitamos sumar puntos y conseguir el objetivo”.

El próximo martes, Uruguay, 5° con 21 puntos, recibirá a Venezuela (7° con 15) con la necesidad de sumar de a tres y acercarse al Mundial del 2026. Sin embargo deberá luchar y esperar, por ejemplo, al resultado de este viernes, ya que si el seleccionado "Vinotinto" vence a Bolivia quedará a 3 unidades suyo, y el aprtido en el Centenario pasaría a ser clave para ambos en la lucha de evitar el séptimo puesto, que va al repechaje.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas