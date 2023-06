More Rial reveló el calvario que vive en secreto: "No hay nada que te cure"

More Rial abrió su corazón y reveló el mal momento que está pasando desde hace un buen tiempo. La hija de Jorge Rial suele mantener a sus seguidores al tanto de su día a día, pero cuando se trata de los temas que más la afectan, no siempre los comparte en sus redes sociales. Ahora, realizó un vivo de Instagram en el que les contó a sus seguidores sobre la dolorosa situación que la aqueja.

More realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para hablar sobre diferentes temas con su público. Rápidamente, una seguidora notó por su mirada que algo no andaba bien. Al preguntarle, la hija del conductor se sinceró y admitió que no estaba pasando por un buen momento.

“¿Estabas llorando? Porque se te nota en los ojos”, le preguntó una usuaria. Ante esto, la influencer respondió: “Chicos, ¿por qué tanto dolor en mi mirada? La verdad es que estoy pasando unos momentos complicados. Pero estoy bien, estoy bien. Yo siempre estoy bien".

Segundos después, amplió: "El amor, a veces, hace un poco mal, así que sí. Yo les voy a contar una cosa. Dicen que hay medicamentos y pastillas para todo, vas a un psiquiatra y te medican, pero no hay nada que te cure el dolor del amor. Y es algo feo sufrir por amor. Pero, nada más que eso". Luego, escribió en un posteo: "Después, está todo bien. Vas, te tomás un champagne, y te olvídate de esto”.

“Yo no tengo miedo a nada. Lo que me duele son las desilusiones que te causan ciertas personas, o dar y que te paguen mal, o estar y que después se borren. Yo soy una persona buena, no soy una persona mala; por eso sufro. Pero vamos a estar bien”, concluyó. Esto llamó mucho la atención de sus fanáticos, ya que More recientemente había confirmado su nueva relación con Juan Pablo Bertorello, de quien se mostraba muy feliz y enamorada. Por lo pronto, no se sabe si se trató de una pelea o una ruptura.

More Rial habló sobre su relación con Juan Pablo Bertorello

Apenas semanas atrás, More había confirmado su romance con Bertorello en LAM (América TV). "¿Estás en pareja?", le preguntó el cronista Santiago Sposato, a lo que la hija del periodista respondió que sí y que estaban "muy bien". "¿Conviviendo?", indagó el notero, a lo que la joven respondió que prefería no dar demasiados detalles, pero que todavía no.

Cuando le preguntó si su padre ya lo había conocido, More dio una llamativa respuesta: "Por ahora, no lo va a conocer. Estamos bien. La relación es súper estable, pero ya no mezclo. Mi relación por un lado y mi papá, por otro. Ya está. En algún momento se dará, nos sentaremos a comer. Está todo bien. Mi relación con mi pareja es con mi pareja, y lo que tengo con mi papá es con mi papá".