Encuestas de elecciones 2025: Milei o peronismo, quién ganará según el último sondeo

A menos de un año de las elecciones legislativas de 2025, una encuesta brindó un panorama sobre la intención de voto para el año entrante y puso de manifiesto el avance la polarización política. A pesar de las políticas que impulsan una crisis económica sin precedentes, el Gobierno nacional se encuentra bien posicionado de cara a los próximos comicios.

La administración del presidente Javier Milei profundiza la desregulación pero el consumo no repunta y hay remarcaciones por arriba de la inflación. A pesar del panorama desalentador, la encuesta de la consultora Pulso Research arrojó buenos números para la actual gestión libertaria. Ante la pregunta "¿A qué espacio votaría usted?", el 32,3% de los encuestados afirmó que elegiría a La Libertad Avanza (LLA), un porcentaje que reafirma al espacio libertario como la principal fuerza nacional. Por otra parte, el 25% de los encuestados indicó que "no sabe" o no contesta, mientras que un 15,7% expresó preferencia por el peronismo kirchnerista.

En términos evolutivos, LLA mostró una tendencia fluctuante en los últimos meses ante la misma pregunta en ediciones anteriores del relevamiento: llegó a tener una intención de voto del 34,20% en marzo, pero tuvo una profunda caída en agosto, con el 29,30%. Logró una leve suba en el mes de septiembre (del 29,50%), mientras que en octubre el porcentaje fue del 30%, para luego establecerse en el nivel actual, correspondiente al sondeo realizado entre el 4 y el 11 de noviembre.

En el caso del peronismo, el recorrido también fue sinuoso, aunque con una abrupta caída en el pasaje de octubre a noviembre. De esta manera, el espacio opositor arrancó en marzo con un 19,70%; tuvo una fuerte caída al 15,09% en abril y empezó a repuntar en mayo con un 17%. En junio, se elevó a 18,60% pero luego cayó a 16,30% en julio.

En relación a la imagen de los dirigentes políticos, la sorpresa de los resultados fue que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, supera en imagen positiva al Presidente por un 0,4%. Los datos arrojaron un 50,8% de imagen positiva, un 31,8% negativa; 10,1% dice que no la conoce y 7,3% no sabe y no contesta.

Por su parte, el mandatario Milei presenta un 50,4% de imagen positiva, pero con un 42,7% de imagen negativa. Si se computa aquellos que dicen no conocerlo y quienes se manifiestan que no saben y no contestan, le da un balance positivo de 7,7%, muy por debajo de quien es la primera en la línea de sucesión. Estos números se producen en medio de la fractura de la fórmula que asumió hace menos de un año.

Quienes menos favorecidos están en el balance entre imagen positiva y negativa y lideran el ranking de números desfavorables son Máximo Kirchner, con un 49,4% de balance negativo, seguido por Horacio Rodríguez Larreta con un 29% de balance negativo. El expresidente Mauricio Macri presenta un 21,7%, mientras que la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner cuenta con un 19,5% negativo.

A pesar de la recesión de Milei, más del 40% de la sociedad se siente esperanzado por el futuro

La encuesta online, realizada a 2.091 ciudadanos argentinos mayores de 16 años en condiciones de votar, también analiza la percepción actual del Gobierno nacional y el ánimo de la ciudadanía. A pesar de que la sensación en la calle es de pérdida de poder adquisitivo, el sondeo mostró que hay un 40,8% de la población que siente “esperanza, optimismo o alegría”, frente a un 19,8% que siente “incertidumbre” y un 12,8% que siente “tristeza o angustia”.

En cuanto a la evaluación de la gestión del Ejecutivo Nacional, el 48,9% de los encuestados opinó que la percibe “muy bien o bien”, frente a un 42,2% que la ve “muy mal o mal”. En cuanto a la gestión económica del gobierno de Javier Milei, los encuestados dieron muestra nuevamente de la fuerte polarización política que atraviesa al país: un 48,1% opinó que ve la administración de la economía “muy bien o bien”, contra un 44,6% que la percibe “muy mal o mal”.

Ante la consulta de a quién considera responsable de la crisis económica y financiera que atraviesa la Argentina, el oficialismo se posiciona mejor que la oposición. Un 53,8% opinó que la responsabilidad “se debe a las decisiones tomadas por la gestión anterior”, contra apenas un 33,6% que cree que se debe exclusivamente a las decisiones tomadas por el actual mandatario.