¿Habrá "Mi villano favorito 5"? Qué se sabe del estreno de la película.

Mi villano favorito se ha convertido en una de las sagas animadas más exitosas de la historia del cine. Desde su estreno en 2010, la historia de Gru, sus hijas adoptivas y los inconfundibles Minions ha conquistado a públicos de todas las edades, recaudando miles de millones de dólares en taquilla. Su popularidad se ha mantenido con secuelas y spin-offs, como Minions y Minions: nace un villano, que han ampliado el universo de estos personajes amarillos tan queridos.

Con el estreno de Mi villano favorito 4 en julio de 2024, los fanáticos volvieron a llenar las salas y dejaron en claro que la franquicia sigue siendo un éxito rotundo. Por eso, muchos se preguntan: ¿habrá Mi villano favorito 5?

¿Qué se sabe sobre Mi villano favorito 5?

Dado que Mi villano favorito 4 ha logrado una recaudación significativa, las especulaciones sobre una quinta entrega no han tardado en aparecer. La cuarta película tuvo un presupuesto aproximado de 100 millones de dólares y ya ha generado ganancias sustanciales para Illumination Entertainment, el estudio responsable de la saga. Con estos números en la mesa, la posibilidad de una nueva entrega parece muy probable.

No está confirmado Mi villano favorito 5, pero es una gran posibilidad.

El director Chris Renaud, quien ha estado al frente de varias películas de la franquicia, no descartó la posibilidad de una continuación con Mi villano favorito 5. En una entrevista, afirmó que todo dependerá de encontrar una historia que valga la pena contar: "Si se nos ocurre una buena historia y sentimos que podemos cubrir un territorio nuevo, entonces ciertamente es posible".

Por su parte, Steve Carell, la voz original de Gru en inglés, también se mostró entusiasmado con la posibilidad de seguir interpretando al personaje. "Es muy divertido. ¿Por qué no querría seguir interpretando a Gru? Espero que dure mientras la gente quiera verlo. No ha sido más que divertido y gratificante. Mis hijos crecieron con ello. Me encanta estar asociado con ello", declaró en una entrevista con ComicBook.

Aunque aún no hay una confirmación oficial por parte de Illumination sobre Mi villano favorito 5, los fanáticos pueden mantener la esperanza. Con el éxito constante de la saga y el interés de su director y protagonista en seguir adelante, todo indica que Gru y los Minions podrían regresar en una nueva aventura en los próximos años. Sin dudas, esta historia tiene aún tela para cortar, será cuestión de esperar a nuevos anuncios por parte del estudio de cine, creador de la saga.