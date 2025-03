El show de cargadas de Dibu Martínez a Brasil tras la paliza de Argentina: "No entiendo"

El show de cargadas del Dibu Martínez a Brasil tras el 4 a 1 de la Selección

Emiliano "Dibu" Martínez fue otra vez noticia y esta vez gracias a ser uno de los protagonistas de la noche en la goleada por 4 a 1 de la Selección Argentina ante Brasil en el Estadio Monumental. El arquero que sólo sufrió el gol del descuento de la "Verdeamarelha" de Matheus Cunha cuando el cotejo estaba 2 a 0 en favor de la "Albiceleste" celebró el triunfo del elenco de Lionel Scaloni y aprovechó para burlarse en varias oportunidades. De hecho, no sólo lo hizo en el verde césped sino también en las redes sociales y en el diálogo con los medios de comunicación.

Los "jueguitos" sobre el final del encuentro fueron sólo el comienzo de las burlas por parte del hombre de Aston Villa que luego siguieron en su cuenta de Instagram (@emi_martinez26). Por supuesto, su accionar "enloqueció" en la gente tanto en la cancha como también en las redes sociales ya que el video de la mencionada acción de juego no tardó en hacerse viral. A su vez, también bromeó con ello y habló sobre el "reto" del entrenador argentino.

La cargada de Dibu Martínez por la goleada de la Selección Argentina a Brasil

"Gracias gente por este recibimiento y apoyo, tratamos de entregarles con compromiso y sacrificio para ustedes. Este equipo no va a parar", escribió el ex Independiente en su cuenta oficial de Instagram con varias fotos del partido en el que la "Albiceleste" festejó, pero también al que salió a jugar ya clasificado al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. A su vez, el marplatense agregó "#Cómanla" y "#Baile" en la publicación, pero luego borró la primera palabra.

El mensaje de Emiliano "Dibu" Martínez tras la goleada por 4 a 1 de la Selección Argentina ante Brasil

Qué dijo Dibu Martínez sobre el "reto" de Scaloni por hacer jueguitos

Acerca de la acción de juego que despertó la molestia del DT, el ex Getafe esbozó: "Son cosas que a veces en mí club no hago, justo me quedó la pelota un poquito en el aire. Sé que al técnico no le gustan mucho esas cosas... capaz que hacía tres jueguitos más y me sacaba. Este es medio loquito". Por supuesto, el DT no lo sacó del campo de juego, pero sí se notó su "enojo" por la acción del arquero de Aston Villa de Inglaterra.

A su vez, también le dejó un mensaje a la gente que asistió al Estadio Monumental y se refirió al objetivo del equipo para este clásico sudamericano ante la "Verdeamarelha". "Queríamos ganar. Terminó el partido de Uruguay dijimos en el vestuario que teníamos una final. Queríamos ganar y se demostró. Si queremos seguir estando en la historia no sólo ganando títulos sino dando a la gente orgullo, lo mínimo que tenemos que darle es el partido que les dimos hoy", concluyó.

Dibu Martínez: "No entiendo a los jugadores a los que les gusta hablar antes"

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina