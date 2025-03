La contundente respuesta de Scaloni a las provocaciones de los jugadores de Brasil.

La previa del duelo entre la Selección Argentina y Brasil por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 promete ser de alta tensión. En la previa, algunos futbolistas de la 'Canarinha' tuvieron declaraciones picantes hacia el combinado albiceleste; Raphinha, figura del Barcelona de España, fue el más provocativo. "Le vamos a dar una paliza, que se jodan", fueron las palabras del atacante de 28 años en una entrevista con Romario.

La frase se replicó en las redes sociales y en distintos medios, al punto de llegar a Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado que viene de vencer a Uruguay en condición de visitante por 1 a 0. En la conferencia de prensa correspondiente a la antesala del partido que se disputará este martes a partir de las 21 horas en el Estadio Monumental, el DT argentino, fiel a su estilo, se refirió a lo dicho por el extremo del conjunto catalán.

La respuesta de Scaloni a las declaraciones de Raphinha: "No deja de ser un partido de fútbol"

Scaloni optó por bajar la temperatura del cruce y no aumentar las tensiones: "No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero sí más o menos me han comentado. Es un Argentina vs. Brasil y siempre es un partido importante pero no deja de ser un partido de fútbol", declaró. Luego, recordó el emotivo momento entre Lionel Messi y Neymar tras la final de la Copa América 2021, en la que ambos amistosamente charlaron sentados en las escaleras del Maracaná: "Esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos", sentenció.

El último duelo entre Argentina y Brasil fue por Eliminatorias en 2023: la 'Albiceleste' ganó por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

"Es un partido de fútbol. 90 minutos dentro de la cancha y cada uno que quiere ganar. Después de ahí creo que todos tenemos un conocido o un amigo brasileño. Yo he jugado con un montón y me llevo muy bien", cerró Scaloni. El entrenador argentino también destacó que el partido frente al 'Scratch' es "una prueba linda para demostrar que el equipo sigue vigente".

Ángel Di María se la pudrió a Raphinha en las redes

"Le vamos a dar una paliza", fueron las palabras que utilizó el jugador del "Blaugrana" en su charla con Romario para analizar el encuentro que se viene contra la Selección Argentina. El que no tardó en contestar fue Di María, quien en un posteo de ESPN con el fragmento de la nota comentó con emojis de risa para burlarse de los dichos del brasileño. Por supuesto, el mensaje del exhombre de Rosario Central se llenó rápidamente de likes por parte de los fanáticos.

¿Cuándo juega la Selección Argentina?

Tras trece fechas disputadas, la "Albiceleste" lidera la tabla de posiciones con 28 puntos, ocho más que Uruguay, rival al que le ganó por 1 a 0 con el gol de Thiago Almada el viernes 21 de marzo en Montevideo antes del cruce con Brasil cuatro días más tarde a las 21 en el Estadio Monumental de River Plate. En caso de ganar o empatar con la "Verdeamarelha", el equipo nacional clasificará al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, pero todavía le quedaría cuatro compromisos más. En junio, enfrentará a Chile y Colombia, mientras que cerrará su participación en septiembre ante Venezuela y Ecuador.