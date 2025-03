El relato brasileño de la paliza de Argentina a Brasil.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni aplastó a Brasil por 4-1 y el relato en el país vecino se volvió viral al instante en las redes sociales, ya que allí hablaron directamente de "la mayor vergüenza de la historia". Las transmisiones de la radio y la televisión en aquella tierra dejaron en claro que la catastrófica derrota les dolió muchísimo y que les costará reponerse de cara a las cuatro fechas que quedan de las Eliminatorias sudamericanas, camino al Mundial 2026.

Con apreciaciones fuertes como "es una verdadera vergüenza Brasil"; "no puede ser, no puede acontecer" y "no defiende nadie", entre otras opiniones, los periodistas brasileños quedaron totalmente sorprendidos con el paseo memorable que le dio la "Albiceleste" al pentacampeón del mundo en el Estadio Monumental. De ahora en más, el equipo dirigido por Dorival Júnior deberá ganar al menos dos de los cuatro encuentros que le restan en el calendario para asegurar el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El relato brasileño de la goleada de la Selección Argentina: "Ellos hacen lo que quieren"

Obviamente en portugués, los periodistas del país vecino se expresaron sinceramente porque no podían creer lo que estaban viendo. Además de la palabra "vergüenza", que fue la más utilizada, indicaron que "Argentina, el campeón del mundo, supera a Brasil con fútbol, ellos hacen lo que quieren...". Más tarde, remarcaron que "no puede ser, no puede acontecer", reconocieron que fue "una diferencia abismal" y sentenciaron: "Esto es de los jugadores, de Dorival Júnior, los argentinos festejan y Brasil se lleva una de las mayores vergüenzas de su historia. Aprendamos de Argentina".

La prensa brasileña, durísima con su Seleccionado.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas

El consuelo de Scaloni a un periodista brasileño: "Volverán"

La última pregunta de la conferencia de prensa fue de un cronista del país vecino, a quien el DT del Seleccionado albiceleste tranquilizó: "Tengo un montón de amigos brasileños, he jugado con un montón... Brasil va a ser Brasil siempre, es un momento de dificultad, pero tiene una gran historia y volverán". Incluso, remarcó que "hay que atravesar el momento, tienen una cultura futbolística envidiable. ¿Quién no ha visto esos equipos de Brasil con grandes jugadores? Tienen a la gente que ama el fútbol. Están compitiendo...". Y sentenció: "Volverán, espero que contra Argentina no, pero volverán. Si es que se fueron, que para mí no se fueron, están compitiendo. Yo soy un fan del fútbol brasileño, será un momento para levantarse".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?