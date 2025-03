Caputo confirmó que el préstamo del FMI a Argentina será de U$S 20.000 millones El ministro de Economía buscó despejar así el ruido cambiario de las últimas semanas que llevó a una sangría de reservas que alcanza los u$s 1.479 millones en el mes y los u$s 3.361 millones el año.

27 de marzo, 2025 | 09.38 El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este jueves que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestará a Argentina un total de 20.000 millones de dólares a través del nuevo acuerdo que se firmará en las próximas semanas. Sin embargo, no aclaró cuánto de ese monto estará destinado a cancelar vencimientos del cronograma previo y letras del Banco Central (BCRA) y cuánto, en cambio, será de libre disponibilidad. "El monto es de 20.000 millones de dólares, muy superior al monto que se viene escuchando de parte de algunas personas en particular", reveló el ministro Caputo durante un discurso que brindó en el marco de la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina. El titular del Palacio de Hacienda admitió que hablaba "a raíz de lo que ha venido aconteciendo en las últimas dos semanas", en referencia a la sangría de reservas del Banco Central que alcanza los 1.479 millones de dólares en el mes y los 3.361 millones de dólares en el año, a su vez contracara de una sostenida suba del dólar MEP y el dólar CCL, así como de vaivenes en el dólar futuro. MÁS INFO Dólar En el mercado hay pesos suficientes para disparar una corrida cambiaria Por Rodrigo Núñez Caputo pidió "poner en perspectiva" estos ruidos cambiarios al afirmar irónicamente que "resulta que en 14 meses, el tipo de cambio se movió apenas un 15% y eso ya es una corrida". En ese sentido, culpó a la oposición al señalar que "hay una intención desde el minuto uno de desestabilizar al gobierno del presidente Milei" y citó como ejemplo a la "marcha violenta" del 12 de marzo frente al Congreso, "que nos hizo recordar los peores momentos, con barrabravas que son Heidi al lado de la gente que vimos" en esa ocasión. También puso de ejemplo de la voluntad de "desestabilización" opositora al rechazo del DNU por el acuerdo con el Fondo en Diputados y a la carta que enviaron los senadores de Unión por la Patria (UxP) al FMI, rechazando la aprobación del acuerdo por el decreto presidencial. Además, culpó al periodismo por lo que "se dice sobre lo que está pasando" en relación a los movimientos del dólar. En ese contexto, Caputo explicó que reveló el monto del acuerdo tras hablar "ayer con la directora gerente del Fondo (Kristalina Georgieva)" y explicarle que "pueden faltar algunas semanas hasta que puedas convocar al board, y los rumores lo que más intentan es esto (desestabilizar)", por lo que "al menos podemos decir el monto que el staff (del FMI) va a someter a aprobación del board". Las dudas que dejó Caputo El ministro de Hacienda aclaró también que, dado que el monto del préstamo es de 20.000 millones, "las reservas brutas del BCRA van a subir a unos 50.000 millones de dólares" una vez que el dinero haya sido girado, lo que podría indicar que habrá un desembolso inicial grande. En paralelo, confirmó negociaciones con el BID y el Banco Mundial (BM) para nuevos créditos de libre disponibilidad, que también serán utilizados para reforzar las reservas hasta ese nivel, indicó. Sin embargo, Caputo no especificó cuántos de estos fondos se destinarán a cancelar los primeros vencimientos del programa cerrado en 2022 por Martín Guzmán y cuánto se destinará a cancelar letras intransferibles del Banco Central en manos del Tesoro, tal como el Gobierno anticipó mediante el DNU por el que aprobó el acuerdo. Solamente el resto será de libre disponibilidad, es decir, podrá ser utilizado para facilitar una salida del cepo cambiario sin sobresaltos como quiere el Poder Ejecutivo. MÁS INFO Panorama económico El fracaso económico y el riesgo latente de la anomia Por Claudio Scaletta El funcionario repitió que este acuerdo con el FMI "es distinto a los anteriores" porque no estará destinado a "financiar gasto ni déficit sino a recapitalizar los activos del Banco Central". En medio de la sangría constante de divisas, Caputo sostuvo que la base monetaria medida en el tipo de cambio oficial "son 25 mil millones de dólares y al tipo de cambio libre son 29 mil millones". Y agregó: "Pueden decir que son las reservas brutas, réstenle lo que quieran como el swap. El nivel de respaldo que van a tener los pasivos del Banco Central en unos días, es decir, los pesos, no lo hemos tenido nunca. Ni siquiera, en la convertibilidad. Además, con superávit fiscal". TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN