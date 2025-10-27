Jorge Rial adelantó lo que debe hacer el peronismo tras la derrota: "Tiene que..."

Jorge Rial y su filoso análisis tras las elecciones legislativas.

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Jorge Rial analizó en su programa de Radio 10 el nuevo panorama político y lanzó un mensaje directo al peronismo. El periodista pidió autocrítica dentro del espacio y advirtió que ya no alcanza con reuniones internas para recomponerse después del revés electoral.

“Es la decisión de la gente, no hay que enojarse con el que vota. Ya no me digan que hay que tener una charla interna. Hay que tener una discusión. Si se tienen que putear, que se puteen. Si se tienen que pasar factura, que se la pasen. No son épocas para bailar”, expresó al aire.

Las declaraciones del conductor se dieron luego de que los resultados oficiales confirmaran el amplio respaldo al presidente Javier Milei. Con más del 99% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional con el 40,66% de los votos y también logró la victoria en la provincia de Buenos Aires.

Cómo le fue al peronismo en las elecciones legislativas

En tanto, Fuerza Patria, la alianza peronista, quedó en segundo lugar con el 31,70%, mientras que Provincias Unidas no logró superar el piso necesario para obtener representación. En esta elección también debutó la boleta única de papel, que fue bien recibida por los votantes por su practicidad.