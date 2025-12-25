Vero Lozano habló sobre Marixa Balli.

El detrás de escena de Telefe volvió a quedar expuesto tras confirmarse un movimiento que sorprendió incluso dentro del canal: Marixa Balli se sumará al panel de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Vero Lozano, luego de la salida de Vicky Xipolitakis. Y detrás de esa decisión hubo un factor clave que hasta ahora no se había contado: Marixa “gustó” desde el primer momento.

Fue la propia Lozano quien explicó cómo se gestó la incorporación, despejando versiones de internas o disputas entre figuras del canal. En diálogo con Rodrigo Bar para SQP (América TV), aclaró: “Yo no la robé a Marixa. Cuando se fue de LAM se especuló con que se iba a lo de Georgina Barbarossa… A mí, Fede Levrino me propuso a Marixa y me gustó. Con Georgina está todo bien, es mi amiga”.

De este modo, la conductora dejó en claro que la llegada de “La Cachaca” no fue fruto de una pulseada entre programas, sino de una elección directa de la producción. En la misma charla, Lozano también confirmó otro dato que venía generando rumores en el canal: “Yo voy a hacer Bake Off, está confirmado”, descartando definitivamente la posibilidad de que el reality quedara en manos de Wanda Nara.

Qué dijo Vero Lozano de los panelistas de su programa

Respecto a los cambios en Cortá por Lozano, Vero fue precisa y evitó especulaciones: “El panel de Cortá por Lozano está cerrado: Vicky se va en febrero y pasa a Ariel en su salsa. Marixa es la única incorporación”, aseguró, marcando que no habrá más movimientos en el equipo en los próximos meses.