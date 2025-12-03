La inesperada crítica de Marixa Balli al gobierno de Milei: "Me agotó".

La empresaria y panelista Marixa Balli sorprendió en el canal de streaming Olga con un crudo relato sobre la realidad que atraviesa su negocio de calzados. Conocida por defender la industria nacional y los precios populares, confesó que la situación la llevó a tomar una drástica decisión respecto a sus locales por la crisis generada por el gobierno de Javier Milei.

Balli, dueña de la marca Xurama, admitió que el contexto la venció. "Yo ya estoy cansada, chicos, yo ya estoy medio abandonando", reveló con pesar.

La exvedette explicó el retroceso de su empresa: "De a poco, me achiqué con los locales, me quedé con uno solo". Según su relato, el esfuerzo de mantener una estructura pequeña se volvió insostenible frente a las trabas constantes: "A mí me agotó mucho todo el sistema, que nunca está a favor de la minipyme".

La denuncia más grave llegó cuando analizó quiénes ganan en este escenario. "Todos los grandes empresarios que tienen acuerdos con el Gobierno", disparó Marixa. "Pero vos, cuando la venís remando, que siempre es lo que banca al país... Cuando no te ayuda el Gobierno, nada, no hay nada a favor", se quejó.

La explicación de Marixa Balli por la distorsión de precios

Finalmente, Balli expuso la distorsión de precios que vive el mercado, defendiendo la calidad de sus productos frente a las primeras marcas. "Lo que yo pago de mano de obra y de las bases (suelas) es lo mismo que paga cualquier marca importante. Y te lo cobran 300.000 y yo lo cobro 35.000", comparó indignada. Y cerró con una reflexión amarga sobre el consumidor: "Me di cuenta que a la gente le gusta lo caro... cree que cuando tiene buen precio, es mal producto".