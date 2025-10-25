Marixa Balli contó su dura experiencia automovilística.

Marixa Balli causó estupor en la gente con un relato sobre uno de los momentos más traumáticos de su vida. La intérprete del clásico La Cachaca rememoró lo que le dijo una mujer que tenía visiones sobre lo que le ocurriría una semana más tarde y sorprendió a todos los presentes.

La vedette y empresaria tuvo un grave accidente de auto en la ruta junto a una pareja y, en su relato, indicó lo que le comentó una conocida antes de emprender ese viaje: “Una maquilladora de Canal Nueve que tenía visiones una semana de irme de viaje me dijo ‘tené cuidado porque veo mucha sangre’”, comenzó su relato Marixa Balli en el canal de streaming Olga.

"Me dio una de esas fotocopias que dan en la Iglesia de la virgencita que desata los nudos y yo lo puse en mi bolso. Volvíamos de Mar del Plata con mi novio y, cuando paramos a cargar nafta, sentí algo que me decía que no llegaba a Buenos Aires", continuó Balli. Y añadió: "Cuando arrancamos, arrancamos a mucha velocidad y le digo: 'Tené cuidado porque el puente Samborombón es muy cerrado' y no disminuyó. Coleamos pero seguimos. Llegamos al peaje y yo le dije: 'Yo me bajo'. Él ahí me dice que iba a ir despacio. Me subí y arrancó con todo de nuevo".

Balli continuó su descargo ante la mirada atónita de los presentes y siguió: "Hasta que agarramos una curva que no estaba marcada y fueron 19 vuelcos terribles". Cabe aclarar que, mientras que ella quedó en terapia intensiva en ese momento, su pareja perdió la vida en el acto.

Marixa Balli habló sobre su renuncia a LAM después de años en el panel

"Yo creo que en mi caso llegó el fin de una etapa, pero me siento una angelita y fui muy feliz en LAM. Es un grupo muy lindo donde hay mucho código entre todas. Sí, con Yanina me llevaba bien. Obvio que podés tener discusiones internas o peleas, a nosotras nos pasó y fue intenso, pero después queda en la nada", comentó Balli en diálogo con Mirtha Legrand en su programa de El Trece.

Al mismo tiempo, Balli se refirió a su trabajo alejado de la TV: "Puse locales en La Salada, tengo mi local en Flores… me gustan las experiencias, hacer cosas distintas y divertidas. Yo soy comerciante, no tengo problema en atender al público. De hecho ahora estoy preparando todo para abrir un local minorista. Estoy muy feliz. Yo fabrico calzados, pero ahora vuelvo con la indumentaria y con los accesorios. Me gustan este tipo de experiencias".