Marixa Balli contó que una figura le metió "un culatazo" en los Martín Fierro.

Este último lunes 29 de septiembre se llevó a cabo una nueva entrega de los Martín Fierro, premio que reconoce a lo mejor de la televisión argentina. A pesar de su objetivo principal, también constituye todo un evento social, donde confluyen cientos de personajes importantes del espectáculo nacional. Esto da lugar a encuentros más que gratos, aunque también es cierto que puede haber algún que otro roce.

Fue sobre esto último que habló Marixa Balli en su visita a Sería Increíble (Olga), donde evidenció que vivió un incómodo momento con una colega durante la gala, al sufrir "un culatazo" que la obligó a cambiar de asiento. "La envidia es muy fuerte, la envidia es terrible. En la entrega de los Martín Fierro me dieron un culatazo", evidenció.

Marixa Balli y el "culatazo" de Matilda Blanco

Matilda Blanco, la persona que le metió el "culatazo" a Marixa Balli.

En las imágenes mostradas tras su última declaración, se puede ver que es Matilda Blanco la protagonista de esa situación. "Yo estaba en mi silla, esperando el momento en que iban a dar las ternas de la parte periodística donde estábamos nominados. Yo estaba al lado de Yanina donde estuve toda la noche comiendo, era mi lugar, mi ubicación. En el momento, hay gente muy viva y gente que tiene mucha cancha con el Martín Fierro, viene una persona que quiero y se pone en el medio de las dos", comenzó a narrar.

"Nos abrazó a las dos y, cuando nos ponchan, de golpe puso el culo en la silla y me tiró. Ya estaba pegada a la mesa porque tengo 10 centímetros de torso, no me hagas desaparecer", prosiguió. Tras ello, sumó: "¡Qué cancha!, porque volé de la silla. No aparezco en el aplauso y la emoción porque quedé totalmente desplazada". Lejos de comenzar con eso una discusión, decidió cortar por lo sano: "Yo me pasé a la silla de ella, porque alta incomodidad".