Diego Brancatelli, muy cerca de otra famosa periodista en los Martin Fierro.

El lunes 29 de septiembre se celebró la gala de los Martín Fierro 2025, que reunió a figuras mediáticas argentinas de distintos sectores. Durante la cena, vieron al periodista Diego Brancatelli "muy cerca" de una colega.

Se trata de Luciana Elbusto, protagonista del escándalo que sucedió meses atrás por presuntos chats con el periodista de C5N. "Después de la polémica: Brancatelli y Luciana Elbusto, muy cerca", escribió la Revista Gente en sus redes sociales, donde compartió un video que los mostraba a solo unos metros de diferencia.

En paralelo, la panelista de LAM Yanina Latorre compartió una picante historia en Instagram sobre el tema. "Luciana Elbusto cartoneando a Brancatelli y la mujer. Donde están ellos, está ella. Un límite, señora", escribió Yanina Latorre, quien en su cuenta de X agregó: "Los persiguió toda la noche. Cómo le gusta la cámara".

Por su parte, Brancatelli se limitó a saludar a su esposa, Cecilia Insinga, quien estaba nominada al premio de mejor movilero, aunque no terminó ganando. "La número uno sos vos (lejos) hace muchos años. ¡Te merecés este reconocimiento! ¡La estatuilla ya va a llegar", escribió en Instagram y concluyó: "Ganaste. La gente lo sabe".

La picante historia de Yanina Latorre.

El descargo de Diego Brancatelli

Meses atrás, cuando estalló el escándalo por la presunta infidelidad, Brancatelli hizo un descargo al aire en Argenzuela. Estoy siendo centro de una escena fea que nadie quiere vivir, que soy responsable y me hago cargo. Está rodeada de mucho hostigamiento y una perversidad nunca antes vista. Lo comparto con ustedes acá en la mesa, quiero pedir que dejen en paz a mi familia. Que no muestren imágenes de mis niños. Mientras hablan de mi tema, muestran a mis niños", expresó el periodista y añadió: "Ya es noticia, ya se sabe todo. Hay familias atrás que sufren. Dejen en paz a Cecilia, que no eligió ser parte de esto, entonces también está mal eso. Se los pido de frente, ¿quieren hablar de mí? Soy yo".