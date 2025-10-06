Se conoció uno de los primeros escándalos de MasterChef Celebrity.

A menos de una semana de iniciadas las grabaciones de MasterChef Celebrity 2025, el ciclo ya dio su primer golpe mediático. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), Marixa Balli habría abandonado el set de grabación entre lágrimas tras un fuerte cruce con uno de los integrantes del jurado. Vale destacar que el reality gastronómico se emitirá a partir del próximo 14 de octubre.

“El viernes, en MasterChef, Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado”, contó el conductor. “Hubo un comentario que no le gustó y se sintió mal. Hubo un chispazo”, agregó luego en su cuenta de X, confirmando que el episodio ocurrió durante una de las primeras jornadas de rodaje.

Sin embargo, poco después, De Brito aclaró que había hablado directamente con la bailarina. “Me dice que no lloró, que alguien entendió mal, se ve”, aseguró el periodista, dando a entender que la situación podría haberse malinterpretado. Al momento, la bailarina no dio detalles sobre su participación en el programa que conduce Wanda Nara.

El programa, que promete ser uno de los grandes tanques de Telefe para el último trimestre del año, todavía no llegó a la pantalla pero ya genera titulares. La presencia de figuras de gran exposición mediática, como Marixa, anticipa que el reality culinario no solo dará recetas, sino también altos niveles de tensión y entretenimiento.

Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity 2025

Entre los hombres confirmados están Agustín “Cachete” Sierra, Andy Chango, Luis Ventura, Diego “Peque” Schwartzman, Maximiliano López, Pablo Lescano, Claudio “Turco” Husaín y Roña Castro, entre otros. En el grupo de mujeres figuran Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Marixa Balli, Susana Roccasalvo, Momi Giardina, Sofía Martínez y Valentina Cervantes. Los cuatro participantes restantes, que aún no fueron oficializados, serían Emmanuel Horvilleur, Leandro “Chino” Leunis, Sofía “La Reini” Gonet y Julia Calvo.