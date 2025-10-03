Ángel de Brito se hartó de Fernanda Iglesias y la destruyó adelante de todos: "Demente"

Ángel de Brito le dijo de todo a Fernanda Iglesias.

La tensión entre Ángel de Brito y Fernanda Iglesias volvió a encenderse, esta vez en pleno streaming de #ÁngelResponde (Bondi Live). El conductor no se guardó nada y salió al cruce luego de que la panelista lo acusara de haberla echado de LAM (América TV). “Si nadie te quiere en el programa por algo es. Si tenés problemas en todos los trabajos a donde vas, por algo es. Hacete cargo un poco de cómo sos como persona y como compañera”, lanzó de Brito, filoso y sin rodeos.

El periodista también reveló que, cuando Iglesias ingresó al ciclo, no todos estaban de acuerdo: “Es muy hipócrita conmigo porque ella sabe cómo entró a LAM: con la resistencia de Andrea Taboada, que era mi amiga en ese momento y tenía pésima experiencia con ella; con resistencia del canal y de la productora Mandarina, que no la quería. Y yo la llamé para trabajar porque me gusta como periodista”.

Finalmente, Ángel de Brito cerró con una frase durísima dirigida a la periodista: “Seguís mintiendo. Viniste al camarín y me dijiste que te ibas porque te pagaban poca plata. Me agradeciste por el lugar que te di en tu programa favorito. Estás completamente demente. Se quedaron todas menos vos. Nadie te quiso retener. Nadie”.

La palabra de Fernanda Iglesias ante las acusaciones de Ángel de Brito

Tras la explosión mediática, Fernanda Iglesias decidió responder a través de su cuenta de X. “Eso no es verdad. Me fui bien de LAM. Te agarró un ataque porque no te avisé que no iba más. Lo hablé con la producción y estuvo todo bien. Pero como te creés el centro del mundo, enloqueciste y empezaste a bardearme. Y no paraste. Por eso me defendí”, sostuvo la periodista.