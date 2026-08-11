Dolor en la música por la muerte de un cantante español: falleció a los 49 años

La escena musical independiente española lamenta el fallecimiento de Francisco José Gálvez Ariza, conocido artísticamente como Frank Gálvez, quien murió a los 49 años de edad. Nacido en Sant Feliu de Llobregat en 1976, el compositor y cantante construyó un camino indispensable dentro del pop de autor a lo largo de más de tres décadas de trayectoria desarrollada entre Granada y Madrid.

Gálvez comenzó a dejar su huella a finales de los noventa al frente de Gasca, proyecto con el que editó el recordado álbum Telescopio. Posteriormente, consolidó su impronta junto al productor Guille Mostaza en el dúo Mostaza Gálvez, etapa que dio vida a producciones como Vida y milagros y Desventura. En 2023 dio un paso decisivo hacia su faceta solista con el disco Siempre te diré que sí, mientras continuaba maquetando canciones para un próximo trabajo discográfico.

La noticia generó profundas muestras de dolor en el ámbito artístico. Su compañero de ruta, Guille Mostaza, lo despidió con emotivas palabras a través de sus canales oficiales, recordando la estrecha complicidad que los unió dentro y fuera de los escenarios: "Se me va un amigo, un compañero de vida, de piso, de estudio, de grupo, de escenario, de viaje, de risas y llantos, de días pegajosos y noches infinitas. Un hermano, como él mismo siempre dijo".

Frank Gálvez.

Otra muerte que golpea al mundo artístico

La periodista de espectáculos, escritora y figura de radio y televisión Florence "Flo" Anthony falleció el 6 de agosto a los 74 años a causa de un cáncer. La noticia fue confirmada por Jack Hirsch, biógrafo de su esposo, el excampeón mundial de boxeo Michael Spinks. La comunicadora se destacó como una figura pionera para las mujeres afroamericanas en los medios de comunicación de Estados Unidos.

Nacida el 4 de marzo de 1952 en Ann Arbor, Michigan, Anthony inició su trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones públicas con deportistas de alto perfil, incluidos Muhammad Ali, Michael Spinks y Larry Holmes. Con este último colaboró entre 1982 y 1985, período que coincidió con parte de su reinado en la categoría peso pesado.