Cuál es el problema de salud que enfrenta Brad Pitt

Brad Pitt habló sobre su relación con el alcohol y reconoció que tuvo una recaída después de permanecer siete años sobrio.

La salud de Brad Pitt volvió a quedar en el centro de la atención después de una reciente entrevista en la que el actor habló sobre sus hábitos, su pasado y los momentos más difíciles de su vida personal. El protagonista de El club de la pelea también recordó su relación con el alcohol y los conflictos familiares.

Brad Pitt y su relación con el alcohol

Durante una conversación con la revista Esquire, Brad Pitt sorprendió al revelar que volvió a consumir alcohol después de haber permanecido siete años sobrio. El actor, ganador del Oscar, contó que atravesó una recaída, aunque aseguró que actualmente intenta mantener un consumo controlado.

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, reconoció Pitt durante la entrevista. Según explicó, el regreso a la bebida ocurrió de manera más moderada y no implicó grandes cantidades.

El actor incluso señaló que en algunas ocasiones se excedió en la confianza y luego decidió detenerse. “Un par de veces me confié demasiado y pensé, ‘no, esto no me conviene’. No en grandes cantidades”, explicó.

La conversación sobre el alcohol se produjo mientras Pitt compartía una bebida con el periodista en su casa. En ese contexto, afirmó que tomaba “un par de copas”, aunque remarcó que no puede consumir mucho más. “Tengo que ser profesional al respecto”, sostuvo.

Qué problema de salud enfrenta Brad Pitt

El problema relacionado con la salud de Brad Pitt está vinculado con su relación con el consumo de alcohol y la dificultad para mantener la sobriedad. El propio actor reconoció públicamente una recaída después de siete años sin beber, aunque aseguró que actualmente intenta manejar la situación de manera responsable.

El antecedente se remonta a una etapa especialmente compleja de su vida. Pitt había dejado el alcohol luego de un episodio ocurrido en un avión en 2016, período en el que su separación de Angelina Jolie derivó en un prolongado conflicto familiar y judicial.

Desde entonces, la sobriedad se convirtió en una parte importante del proceso personal que atravesó el actor. Sin embargo, su reciente confesión demuestra que la relación con el alcohol continúa siendo un aspecto que debe controlar.

Brad Pitt habló de sus pensamientos suicidas

Durante la misma entrevista, Pitt también se refirió al impacto emocional que tuvieron los conflictos familiares que atravesó después de su separación de Angelina Jolie. El actor reveló que durante un período particularmente difícil tuvo “pensamientos suicidas”. Al describir aquella etapa, explicó que el sufrimiento emocional llegó a ser extremadamente intenso.

“El dolor era tan opresivo que -no iba a hacer nada al respecto-, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza”, aseguró el protagonista de Pecados capitales. Pitt aclaró que no tenía intención de llevar esos pensamientos a la práctica, pero utilizó esa imagen para explicar la dimensión del dolor que experimentaba en aquel momento.

El actor Brad Pitt recordó una de las etapas más difíciles de su vida, marcada por su separación de Angelina Jolie y los conflictos familiares posteriores.

El difícil momento que atravesó Brad Pitt

La separación de Angelina Jolie se produjo en 2016 y estuvo acompañada por una extensa disputa familiar. En ese contexto, la actriz realizó acusaciones de violencia de género contra Pitt, mientras el conflicto entre ambos se extendió durante varios años.

El actor decidió abandonar el alcohol después del episodio ocurrido durante un vuelo, que terminó convirtiéndose en uno de los puntos de quiebre de su vida personal. Años después, la confesión sobre su recaída vuelve a poner el foco en el vínculo de Brad Pitt con el alcohol. Al mismo tiempo, sus declaraciones permiten conocer el impacto que tuvieron aquellos acontecimientos y la manera en que el actor enfrentó una de las etapas más difíciles de su vida.