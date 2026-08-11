Karina y Santilli intentaron "domesticar" a Sturzenegger en una reunión tensa en la que se trazó el objetivo máximo del Gobierno: suspender las PASO en 2027

Federico Sturzenegger finalmente apareció sorpresivamente en la reunión de mesa política. Llegó minutos antes de las 13 y fue directo al despacho del jefe de Gabinete. En el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado confirmaban desde ayer la presencia del Coloso en la Casa Rosada. Sin embargo, en el resto de las tribus lo desmentían.

Estuvieron todos presentes hoy: la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, Eduardo "Lule" Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

El ministro llegó a esta reunión con su cargo en duda. En la previa, los integrantes de la mesa política lo acusaron por su máxima responsabilidad en la caída de la ley de tierras, el fracaso total del Gobierno de la semana pasada. Sturzenegger es respaldado por Javier Milei, pero resistido por Karina y Santilli, quienes en la reunión intentaron "domesticar" al ministro.

La mesa política liderada por la hermana de Milei intentará filtrar al máximo los proyectos del ley de Sturzenegger respaldados por el Presidente y acomodarlo al Coloso "políticamente".

Es que Sturzenegger perdió dos batallas claves: contra los portuarios y con la ley de tierras. Y fue el máximo responsable. El Gobierno tuvo que ceder al comienzo de la semana pasada con los representantes del sector de practicaje. El pacto incluyó la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto, obra del ministro. Al día siguiente, tuvo otro porrazo el "Coloso", como lo llama Milei: tuvo que dar de baja el capítulo tierras de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en el Senado quedó "pelada".

Así, el Gobierno decidió darle la extremaunción a esa ley: la frizó por este año y apenas promete darle entidad nuevamente si Milei es reelecto, tal cual adelantó El Destape el sábado pasado.

Tras esos dos traspiés, los integrantes de la mesa política enfurecieron. Y la abanderada fue Karina Milei. Se sumó también Diego Santilli. Y los Menem. En privado afirman que el principal responsable fue Sturzenegger de la caída de la ley y del error político de darle impulso a una ley que no convencía a casi nadie internamente. "Ni nosotros queríamos acompañar", se sinceró una fuente de Rosada a El Destape.

En el Gobierno confirmaron a El Destape que la ley de Sturzenegger, la denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada, no va a ir ya a Diputados. En la sesión del 26 de agosto en la cámara baja no se tratará: solo estarán sobre la mesa Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal y Zona Fría.

"Lo que pasó en el Senado fue una advertencia de los gobernadores por la reforma electoral", contó un libertario que conoce la rosca con los mandatarios.

Milei necesita un camino de negociaciones de acá a diciembre con los gobernadores para llegar a su objetivo principal en este año: suspender las PASO de 2027.

El Gobierno no quiere tener problemas graves con el dólar durante el año próximo y también ve la posibilidad factible de que si se suspenden las primarias en 2027 podría romperse el peronismo. Dos cuestiones clave para intentar la reelección de Milei en primera vuelta.

Milei se sintió la semana pasada traicionado por los gobernadores y puso alerta sobre lo sucedido en el Senado. Karina Milei intenta cerrar acuerdos y los mandatarios piden señales. Los Menem juegan y podría haber un ultimátum: si se rebelan los caciques de las provincias, La Libertad Avanza juega solo como en 2025 y pone propios a disputarles territorio. Por ahora ese panorama es lejano pero posible.