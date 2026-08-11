El automovilismo tiene más de un siglo de historia y, aunque decenas de países consiguieron victorias importantes, sólo algunos lograron mantener una presencia dominante durante generaciones. Si se combinan campeonatos mundiales, grandes carreras, fabricantes y pilotos históricos, cinco naciones aparecen constantemente entre las principales referencias.

1. Reino Unido – Fórmula 1

Ningún país produjo tantos campeones de Fórmula 1 como Reino Unido. Con el título conseguido por Lando Norris en 2025, los británicos alcanzaron 21 campeonatos de pilotos y 11 campeones diferentes, récord absoluto de la categoría.

Su máximo referente es Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, acompañado históricamente por nombres como Jackie Stewart, Jim Clark, Graham Hill, Nigel Mansell, Damon Hill y Jenson Button. Además, estructuras británicas como McLaren, Williams y Lotus ayudaron a convertir al país en el gran centro técnico de la F1.

2. Alemania – Resistencia y Fórmula 1

Alemania construyó su prestigio mezclando pilotos extraordinarios con una poderosa industria. En Fórmula 1 suma 12 títulos de pilotos: siete de Michael Schumacher, cuatro de Sebastian Vettel y uno de Nico Rosberg.

Sin embargo, su gran territorio histórico también es la resistencia. Porsche posee el récord absoluto de las 24 Horas de Le Mans con 19 victorias generales, mientras Audi consiguió otras 13 durante su exitoso ciclo en la clásica francesa. Schumacher, Vettel, Walter Röhrl y Hans-Joachim Stuck aparecen entre sus grandes referentes.

3. Francia – Rally Mundial

Si hay una nación que marcó al WRC durante el siglo XXI es Francia. Sébastien Loeb y Sébastien Ogier acumulan nueve títulos mundiales cada uno, después de que Ogier alcanzara su novena corona en 2025.

A ellos se suma Didier Auriol, campeón en 1994. Francia construyó además una tradición enorme mediante marcas como Peugeot, Citroën, Renault y Alpine. Loeb y Ogier no sólo fueron campeones: protagonizaron dos de los períodos de mayor dominio individual en la historia del rally.

4. Italia – Fórmula 1 y Ferrari

Italia tiene una relación inseparable con la Fórmula 1 gracias a Ferrari. La Scuderia sigue siendo la estructura más laureada de la historia con 16 campeonatos de constructores y 15 títulos de pilotos.

Entre los pilotos italianos sobresalen Giuseppe Farina, primer campeón mundial de F1 en 1950, y Alberto Ascari, bicampeón en 1952 y 1953. A ellos se suman figuras anteriores como Tazio Nuvolari. Monza y Ferrari terminaron de transformar al automovilismo en una parte central de la cultura deportiva italiana.

5. Estados Unidos – IndyCar y NASCAR

Estados Unidos desarrolló un universo prácticamente propio. Sus máximas categorías son IndyCar y NASCAR, con campeonatos, circuitos y figuras capaces de convertirse en íconos nacionales.

En IndyCar, A.J. Foyt consiguió siete campeonatos y 67 victorias, además de ganar cuatro veces las 500 Millas de Indianápolis. En NASCAR, Richard Petty, Dale Earnhardt y Jimmie Johnson comparten el récord histórico de siete títulos en la máxima división. Mario Andretti completa el panorama como uno de los pilotos estadounidenses más completos, incluso campeón de Fórmula 1.

La discusión puede incluir también a Finlandia, por su enorme tradición en rally, Brasil por sus ocho coronas de F1 o Argentina gracias al legado de Juan Manuel Fangio. Sin embargo, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos lograron algo todavía más difícil: sostener durante décadas una influencia deportiva, técnica y cultural capaz de cambiar la historia del automovilismo.