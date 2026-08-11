Ante el abandono de Milei, Kicillof retoma obras paralizadas y destina $2.842 millones a la educación técnica en PBA

Con una inversión de $2.842 millones, el gobernador Axel Kicillof inauguró un nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 7 ubicado en la localidad de Hudson, una obra que fue paralizada por el Gobierno libertario. “Mientras el Gobierno nacional desfinancia y ataca con particular saña a la educación técnica, nosotros estamos en Berazategui inaugurando el nuevo edificio de esta escuela que Milei había paralizado”, sostuvo el gobernador en el acto. Además presentó un nuevo centro de operaciones de AUBASA.

En el marco de esta apertura, el gobernador expresó que estos actos visibilizan el contraste con los dos modelos de país. De esta manera, destacó su modelo de gobierno con "políticas públicas que garantizan y amplían el derecho a la educación", y el modelo político libertario, en el que predomina la "deserción y el abandono".

“Tenemos la obligación de pensar y trabajar para que la Argentina se inserte en el mundo generando producción nacional y valor agregado: para lograrlo, el Estado debe estar presente para capacitar y formar a los pibes y pibas dentro de las aulas”, afirmó el mandatario provincial, mientras señaló que no permitirá que se ataque a las universidades o se opaque el conocimiento argentino. "Nuestra prioridad seguirá siendo potenciar la industria, el trabajo local, la ciencia y la tecnología”, agregó Kicillof.

El nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica N° 7 de la localidad de Hudson, en el partido de Berazategui, está ubicado en el barrio Bustillo y tiene cuatro aulas, laboratorios, biblioteca, SUM y un taller integral. Según informaron fuentes oficiales del gobierno de Buenos Aires el espacio demandó una inversión de $2.842 millones y fue finalizado por la Provincia y el municipio luego de que el Gobierno nacional paralizara la obra.

Nuevo centro de operaciones de AUBASA

En la misma jornada, el Gobernador inauguró junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, un nuevo centro de operaciones de AUBASA. “Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos”. “Por eso, el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra, poniendo en riesgo a todos los que por allí circulan”, afirmó el mandatario provincial.

La provincia de Buenos Aires lleva adelante un plan integral de obras estratégicas, según mencionó Kicillof, que apuntan a potenciar la producción y el turismo. "Estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país”, concluyó.