El crossover más esperado del año: cómo jugar la nueva temporada de Call of Duty con temática de Terminator

"Volveré" ya no es solo una frase de película: las máquinas más famosas del cine de ciencia ficción acaban de invadir uno de los shooters móviles más jugados del mundo, y trajeron con ellas una de las actualizaciones más grandes del año para el título.

Call of Duty: Mobile lanzó su Temporada 7, bautizada "Terminated", con una colaboración oficial junto a Terminator 2: Judgment Day. La temporada arrancó el 5 de agosto a las 6 de la tarde en México, 7 en Colombia, Perú y Ecuador, 8 en Venezuela y Chile, y 9 en Argentina, mientras que la colaboración temática con la película se activó recién un día después, para que los jugadores primero exploraran el contenido base.

Qué trae la nueva temporada

Además del contenido de Terminator, la actualización suma varias novedades para el juego base: los nuevos modos multijugador "Hiperactividad de Aptitudes de Operador" y "Punto Caliente: Caos", el modo Confinamiento para Battle Royale, una nueva Clase Sobrecarga, el fusil de asalto Cronen Squall, una renovación visual completa del mapa Nuketown y un nuevo Pase de Batalla con más recompensas.

Cómo conseguir a T-800 y T-1000

El corazón de la colaboración es la oferta especial "En Dos Direcciones", un sistema similar a un sorteo que permite desbloquear a los icónicos T-800 y T-1000, ambos con la capacidad de cambiar de forma durante la partida y en el lobby. Quien consiga desbloquear a los dos operadores sube automáticamente su rareza de Épico a Legendario. La oferta viene acompañada de dos armas legendarias: la escopeta HS0405 "Final Judgement", asociada al T-800, y el subfusil BP50 "Mimetic Execution", del T-1000.

El evento temático: puntos de Cyberdyne

En paralelo, un evento especial invita a completar dos desafíos diarios para acumular Puntos de Tecnología Cyberdyne, con un tope de 100 puntos por día. Juntando esos puntos con regularidad a lo largo de la temporada, se pueden desbloquear más de 15 recompensas con temática de Terminator 2, incluyendo el operador Blackjack — Endoskeleton, pensado especialmente para quienes completen el evento de punta a punta.