Steam remata un juegazo de carreras: cómo comprar Need for Speed Heat a un precio regalado

Need for Speed Heat se puede conseguir en Steam con un 95% de descuento por tiempo limitado. El juego de carreras callejeras pasó de costar USD 69,99 a USD 3,49, según la promoción publicada en la tienda. La oferta está disponible hasta el 13 de agosto, por lo que quienes quieran aprovecharla tienen pocos días para hacerlo.

Para comprar Need for Speed Heat en Steam, hay que ingresar a la página del juego, seleccionar la opción “Añadir al carro” y completar la operación con una cuenta activa. La plataforma aclara que el título requiere activación online de EA y que es necesario vincular una cuenta de EA con la cuenta de Steam.

De qué trata Need for Speed Heat

Need for Speed Heat propone una experiencia de carreras callejeras en la que el jugador debe adaptarse a dos escenarios diferentes: el día y la noche. Durante el día se pueden disputar distintos eventos, mientras que por la noche aumentan los riesgos y la presión policial.

La dinámica gira alrededor de competir, asumir riesgos y avanzar dentro del circuito de carreras. El juego está clasificado en Steam dentro de las categorías Acción, Aventura, Carreras y Deportes, y cuenta con opciones para un jugador, JcJ online y juego cooperativo online.

La promoción representa una importante rebaja respecto del precio habitual. Con el descuento del 95%, el título queda disponible por USD 3,49, aunque la oferta es temporal y finaliza el 13 de agosto.

Otros juegos gratis disponibles en Steam

Además de la oferta de Need for Speed Heat, Steam cuenta con promociones de juegos gratuitos por tiempo limitado. Entre ellas aparece NBA 2K26, que permite jugar sin costo hasta el 14 de agosto, aunque esta modalidad no significa que el título quede incorporado de manera permanente a la biblioteca.

Para activarlo es necesario vincular una cuenta de EA con la cuenta de Steam.

También existe un amplio catálogo de juegos gratuitos sin fecha de vencimiento. Entre los títulos mencionados se encuentran Counter-Strike 2, Dota 2, The Sims 4, Apex Legends, War Thunder, Rainbow Six Siege, Team Fortress 2, Brawlhalla, The Finals, Fallout Shelter, Palia, Stumble Guys, Asphalt Legends y Marvel SNAP, entre otros.

De esta manera, quienes buscan juegos para PC tienen distintas alternativas dentro de Steam, aunque la promoción de Need for Speed Heat con 95% de descuento se destaca por tratarse de una rebaja temporal que deja el juego a USD 3,49.