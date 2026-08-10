Guerra de la Inteligencia Artificial: la contundente jugada de Google para ganarle terreno a sus principales competidores

En la disputa por quién pone la inteligencia artificial en las empresas del mundo, Google acaba de mover una ficha importante: sumar a Oracle, uno de los gigantes del software empresarial, como socio de distribución de sus propios modelos.

Oracle y Google Cloud ampliaron su alianza para llevar los modelos Gemini al amplio portafolio de aplicaciones empresariales de Oracle, incluyendo Oracle Fusion Cloud Applications y Oracle NetSuite, dos de los sistemas que usan a diario miles de empresas de todo el mundo para gestionar sus procesos internos.

En qué consiste la nueva alianza

Los clientes de Oracle ya tenían acceso a Gemini a través de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Enterprise AI. Ahora, esos mismos modelos también van a estar disponibles en Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, una plataforma que permite crear, conectar y operar automatizaciones basadas en IA usando agentes propios de Oracle, de sus socios o de terceros. Además, la compañía planea sumar los modelos Gemini a casos de uso de IA integrada dentro de Oracle Fusion Applications y NetSuite.

Qué modelos llegan y para qué sirven

La alianza incorpora, entre otros, dos modelos con objetivos distintos: Gemini 3.1 Flash-Lite, pensado para ofrecer una excelente relación precio-rendimiento en tareas cotidianas, y Gemini 3.5 Flash, orientado a razonamientos más complejos y tareas especializadas, como la creación de videos y presentaciones. La idea de fondo es que las empresas puedan elegir el modelo más adecuado según el desafío puntual que enfrenten, sin quedar atadas a una sola opción.

Qué dicen desde ambas empresas

Ejecutivos de las dos compañías coincidieron en el mismo mensaje: darle a las empresas más flexibilidad para elegir su IA. Desde Google Cloud remarcaron que la alianza facilita usar Gemini en los flujos de trabajo de los que ya dependen las organizaciones para automatizar procesos y acelerar decisiones. Desde Oracle, en tanto, destacaron que sumar Gemini a su plataforma de agentes les permite ofrecer mayor capacidad de elección para crear aplicaciones agentic capaces de razonar sobre problemas empresariales complejos, mientras Oracle Fusion se encarga de convertir ese razonamiento en acciones concretas a través de flujos de trabajo, aprobaciones y transacciones.