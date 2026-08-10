Cortes y desvíos al tránsito en Villa Lugano: calles y líneas de colectivos afectadas

Desde este lunes, el barrio porteño de Villa Lugano, en la Comuna 8, tendrá importantes modificaciones en la circulación vehicular y en los recorridos de cinco líneas de colectivos por el inicio de trabajos de mantenimiento en la traza del Ferrocarril Belgrano Sur.

La principal interrupción se concentrará en el cruce a nivel de la calle Cafayate, entre Somellera y Delfín Gallo, que permanecerá completamente cerrado al tránsito mientras se desarrollen las tareas de infraestructura ferroviaria. El corte impedirá la circulación habitual por ese sector durante la ejecución de las obras.

En paralelo, continúa vigente otro corte sobre la avenida Riestra, entre Murguiondo y Larraya, debido a una obra vinculada con la red pluvial. La coincidencia de ambos frentes de trabajo obliga a modificar los recorridos de cinco líneas de colectivos que atraviesan la zona.

¿Qué calles estarán cortadas y qué colectivos modifican su recorrido por las obras en el tren Belgrano?

El cruce ferroviario de Cafayate, entre Somellera y Delfín Gallo, estará cerrado de manera total al tránsito vehicular por los trabajos de mantenimiento del Ferrocarril Belgrano Sur.

A este corte se suma la interrupción que se mantiene sobre avenida Riestra, entre Murguiondo y Larraya, donde se ejecutan obras sobre la red pluvial. Por este motivo, las líneas de colectivos 47, 80, 117, 143 y 145 deben utilizar recorridos alternativos.

Las líneas 80, 117 y 143 modifican su recorrido por Murguiondo, continúan por un tramo de avenida Riestra y luego toman Larraya.

En el caso de la línea 47, el recorrido alternativo se realiza por Larraya y J. Batlle y Ordóñez.

Por su parte, la línea 145 desvía por Larrazábal en dirección hacia avenida Riestra.