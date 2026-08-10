Alerta en Gmail: Google anunció que eliminará una herramienta clave para enviar correos

Google anunció que Gmail eliminará la función “Send as” o “Enviar como” a partir de enero de 2027, un cambio que afectará a los usuarios que utilizan el servicio para gestionar distintas direcciones de correo electrónico desde una misma bandeja. La herramienta permite enviar emails desde cuentas de servicios externos, como Yahoo u Outlook, sin tener que salir de Gmail.

La modificación significa que quienes usan Gmail como centro para administrar diferentes cuentas de correo ya no podrán utilizar esta característica. Según explicó Google, la opción desaparecerá tanto de la versión web como de las aplicaciones móviles. Sin embargo, el cambio no afectará a los alias de Google Workspace ni a otras direcciones de Gmail que tenga el usuario.

Qué es “Send as” de Gmail y cómo funciona

La función “Enviar como” permite configurar una dirección de correo electrónico de terceros dentro de Gmail para enviar mensajes utilizando esa identidad. De esta manera, una persona podía concentrar en una sola plataforma sus diferentes cuentas personales o laborales y elegir desde qué dirección enviar cada email.

Por ejemplo, un usuario podía tener su cuenta principal de Gmail y, al mismo tiempo, enviar mensajes desde una dirección asociada a Yahoo u Outlook. La principal ventaja era evitar tener que abrir diferentes servicios de correo electrónico para gestionar los mensajes.

A partir de enero de 2027, esa posibilidad dejará de estar disponible para direcciones de terceros. El cambio será aplicado tanto en computadoras como en celulares, por lo que los usuarios que dependan de esta herramienta tendrán que buscar otras alternativas para administrar sus cuentas.

Por qué Google eliminará “Enviar como” de Gmail

La compañía justificó la decisión por los recursos que requiere mantener esta función. Desde su servicio de soporte explicaron que, como parte de sus esfuerzos para que Gmail continúe siendo seguro, inteligente y fácil de usar, ocasionalmente deben discontinuar herramientas cuyo mantenimiento demanda recursos considerados desproporcionados.

A partir de enero de 2027, esa posibilidad dejará de estar disponible para direcciones de terceros.

La decisión generó críticas entre algunos usuarios, especialmente entre quienes utilizaban Gmail para centralizar sus correos personales, laborales y dominios propios. En foros de Reddit, varios manifestaron su preocupación y algunos incluso plantearon buscar otros servicios de correo electrónico.

El “Send as” continuará disponible en las cuentas Google Workspace y One, según la información citada por TN. Por eso, el impacto será principalmente para quienes utilizan cuentas personales de Gmail y dependen de esta función para enviar mensajes desde direcciones externas.