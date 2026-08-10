Un poco más del 70% de los argentinos desaprueba los ataques del presidente Javier Milei contra su par Luis Inácio Lula da Silva, según una encuesta de Zubán Córdoba. Este conflicto escaló hasta el retiro del embajador de Brasil de Buenos Aires y rebajó la relación bilateral a nivel de encargados de negocios. Mientras tanto, la decisión por parte del país vecino se mantendrá hasta que cesen “los reiterados insultos y agresiones” por parte del mandatario argentino, según el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

Al ser consultados sobre si aprueba o desaprueba los ataques de Javier Milei a Lula Da Silva, el 70,5% de los encuestados indicó que "no aprueba", mientras que un 20% sí y un 9,5% no lo sabe. La escalada diplomática se produjo luego de que el argentino viajara a San Pablo para apoyar la candidatura presidenciable de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que hoy cumple una condena tras ser hallado culpable de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, y calificará a Lula de "chorro" y "presidiario".

Estos insultos y descalificaciones fueron ratificados por el propio Milei durante una entrevista con LN+ hace unos días. Tras los dichos, Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli. Vieira, criticó como “sumamente grave e inaceptable” la actitud de Milei, pero Lula se mantuvo relativamente al margen al inicio. Aunque el ministro de Economía brasileño, Dario Durigan, llamó "payaso" al presidente argentino durante una entrevista.

¿Qué piensan los argentinos del conflicto Milei-Lula?

Sobre qué tanta importancia tiene Brasil y su economía para la economía argentina, un 88,9% consideró que es "importante", para un 10,5% es "no importante" y un 0,6% "no sabe", según un sondeo publicado por Zuban Córdoba. En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 31.200 millones de dólares. El país vecino es el principal destino de las exportaciones argentinas y nuestro país compra una buena parte de los productos industriales brasileños.

El año pasado, las exportaciones brasileñas al país vecino crecieron por encima del 30%, sobre todo a partir de la industria del automóvil, ya que un coche fabricado en San Pablo puede tener un moto precedente de Córdoba.

La palabra de los cancilleres

Tras el retiro del embajador, el titular de la Cancillería de Brasil había informado que "la relación es a nivel de encargo de negocios" y se solicitó el retiro del embajador Julio Bitelli. "Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos. Estos últimos años han habido expresiones de ambos lados que transparentan la diferencia política e ideológica. Argentina ha decidido, ante cada uno de sus episodios de Brasil, no llevar esto a una instancia diplomática; Brasil tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido. Lo lamentamos porque entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países", comunicó el canciller argentino, Pablo Quirno.

Por su parte, en una entrevista publicada en Clarín, Vieira sintetizó que la "situación bilateral entre Brasil y Argentina llegó al punto que está administrada por encargados de negocios debido a las agresiones no solo a personas por parte del presidente argentino sino a Brasil, a las instituciones brasileñas, a los poderes y al responsable de la Corte que tuvo un papel fundamental para parar un golpe militar y castigar a los culpables".

"Y no lo hizo el presidente Milei una vez sino en varias ocasiones en menos de una semana, la primera de todas en la convención del Partido Liberal. Un hecho sorprendente para brasileños y argentinos las imágenes de ese acto, esa actitud del presidente argentino con palabras graves… algo asombroso que luego repitió otras veces", lamentó. El diplomático sostuvo que "lo más importante es subrayar que la relación entre Argentina y Brasil es muy importante y superior a quien este en el poder en algún momento".

"Brasil es el primer socio comercial de Argentina, tenemos programas de años en el vínculo bilateral y mecanismos importantísimos, recordar incluso el encuentro entre los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la fronteras que abrió una nueva época en las relaciones mutuas. Creamos mecanismos de transparencia hasta en la cuestión nuclear", enumeró.