Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 10 de agosto 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada volvió a generar tensión entre los participantes y el público. La definición del lunes 10 de agosto 2026 dejó una nueva baja en la competencia, modificó el escenario de la casa y marcó un dato particular para esta edición del reality.

Quién fue eliminado ayer lunes 10 de agosto

La nueva gala de eliminación tuvo una definición marcada por el voto de los televidentes. Luego de atravesar distintas instancias durante la jornada, la placa quedó reducida a un mano a mano entre Hanssen y Sol Abraham, por lo que ambos participantes quedaron a merced de la decisión del público.

La expectativa creció durante la emisión y la definición terminó favoreciendo a una de las jugadoras. El porcentaje obtenido por cada participante determinó quién continuaría dentro de la casa y quién debería abandonar definitivamente el certamen.

Finalmente, Hanssen fue eliminado de Gran Hermano tras recibir el 52% de los votos en el mano a mano. Sol Abraham, en tanto, obtuvo el 42% y consiguió permanecer en competencia.

De esta manera, el participante tuvo que despedirse de sus compañeros y abandonar la casa luego de una gala que volvió a modificar el tablero del reality.

Hanssen dejó Gran hermano tras el voto del público

El momento decisivo se produjo cuando Hanssen y Sol Abraham quedaron enfrentados en el clásico versus de eliminación. Con los resultados definidos, el jugador conoció la decisión de los televidentes y tuvo que preparar sus pertenencias para dejar el programa.

Antes de retirarse, Matías Hanssen se dirigió a quienes continúan dentro de la casa y dejó un mensaje de despedida. “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, expresó ante sus compañeros.

Su salida representa un cambio importante para la dinámica del juego, especialmente por el escenario que queda conformado después de su eliminación.

Quiénes siguen en Gran hermano Generación Dorada

Hanssen fue eliminado de Gran hermano tras quedar en un mano a mano contra Sol Abraham y recibir el 52% de los votos del público.

La eliminación de Hanssen produjo una situación particular dentro de la edición actual de Gran hermano: la casa quedó integrada exclusivamente por mujeres.

Las nueve participantes que continúan en carrera son:

Charlotte Caniggia

Pincoya

Luana

Zilli

Tamara Paganini

Mariela

Alejandra Majluf

Yipio

Sol Abraham

Con esta nueva configuración, las estrategias y alianzas dentro del reality volverán a quedar bajo la lupa. La permanencia de Sol Abraham también se convirtió en uno de los puntos destacados de la gala, luego de imponerse en la definición frente a Hanssen.

Gran Hermano volvió a liderar la pantalla de Telefe

La gala también generó expectativa en materia de audiencia. Durante el desarrollo del programa, los números fueron siguiendo una tendencia ascendente y reflejaron el interés por conocer quién sería el nuevo eliminado.

Pasadas las 23, la cuenta @somoschisme informó el crecimiento de la medición de Gran Hermano en la pantalla de Telefe. Según publicó, el programa comenzó con 11.6 puntos y luego avanzó a 11.7, 12.2 y 12.4.

La eliminación de Hanssen cerró así una nueva noche de competencia y dejó a nueve jugadoras dentro de la casa, todas con el objetivo de avanzar hacia las próximas etapas del reality.