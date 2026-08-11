El futuro de Fernando Alonso: hasta cuándo correrá el español en la Fórmula 1

El futuro de Fernando Alonso vuelve a ser uno de los grandes interrogantes de la Fórmula 1. El español, que cumplió 45 años durante la actual temporada, tiene contrato para conducir el Aston Martin hasta finales de 2026, pero todavía no confirmó si seguirá ocupando un asiento en la máxima categoría durante 2027. La decisión, según adelantó el propio bicampeón mundial, debería conocerse alrededor del receso de verano o durante las primeras carreras posteriores al parate.

La situación contractual tiene una particularidad. Cuando renovó con Aston Martin en 2024, Alonso firmó un acuerdo que garantizaba su presencia como piloto durante 2025 y 2026, pero también estableció una relación de largo plazo con la compañía. El propio español llegó a definirlo como un proyecto “de por vida”, ya que pretende continuar ligado al equipo incluso después de bajarse definitivamente del monoplaza.

Por eso, que Alonso continúe en Aston Martin no significa automáticamente que vaya a correr en 2027. La gran pregunta es si todavía quiere asumir las exigencias de una temporada completa de Fórmula 1. El asturiano asegura que se siente rápido, motivado y competitivo, y remarcó que una eventual salida no estaría relacionada con una pérdida de rendimiento. De hecho, aseguró que seguirá compitiendo de alguna manera aunque decida abandonar la F1.

Uno de los factores será la evolución del proyecto deportivo. Aston Martin atravesó una complicada primera mitad de 2026 y Alonso espera comprobar cuánto puede progresar el auto durante la segunda parte del campeonato. Sin embargo, aclaró que las mejoras introducidas en Hungría no decidirán por sí solas su futuro: también evaluará las sensaciones con la nueva generación de monoplazas y unidades de potencia y, fundamentalmente, cuánto disfruta manejar bajo el nuevo reglamento.

Dentro de Aston Martin quieren que siga. Adrian Newey, actual jefe del equipo, destacó tanto la velocidad del español como su capacidad para aportar información técnica y aseguró que confía en que la relación continuará. Alonso, por su parte, mantiene plena confianza en que Newey y Honda podrán convertir al equipo en candidato a luchar adelante, aunque reconoce que la gran incógnita es cuánto tardarán en conseguirlo.

El retiro de la Fórmula 1 tampoco significaría el final de su carrera deportiva. Alonso volvió a mencionar al Dakar y a las competencias de resistencia entre los desafíos que todavía le interesan. Ya ganó dos veces las 24 Horas de Le Mans y compitió tanto en Indianápolis como en el rally más exigente del mundo. Incluso admitió que no quiere esperar hasta una edad demasiado avanzada para afrontar nuevamente esas experiencias.

Así, 2026 es por ahora el último año confirmado de Fernando Alonso como piloto de Fórmula 1. No existe todavía un anuncio oficial de retiro ni una confirmación para 2027. Con más de dos décadas desde su debut en 2001 y dos campeonatos mundiales obtenidos en 2005 y 2006, el español tiene la decisión en sus manos: seguir buscando una última oportunidad con Aston Martin o cerrar su etapa en la F1 para perseguir nuevos desafíos en otras categorías.