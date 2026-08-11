Asombro por el santuario de animales en Hawái ofrece alojamiento gratis a voluntarios

Vivir en una isla paradisíaca como Hawái suele ser un sueño lejano para muchos, pero ahora un santuario de animales en Keaau abrió una convocatoria que puede hacerlo realidad. La propuesta ofrece alojamiento gratuito a cambio de dedicar 20 horas de trabajo por semana en el cuidado y bienestar de los animales que allí residen.

El programa de voluntariado se desarrolla en Selah’s Pig Sanctuary, un refugio dedicado al rescate y la protección de animales. Los seleccionados podrán hospedarse sin pagar dentro del lugar y participar activamente en diversas tareas relacionadas con el cuidado de los animales, mientras disfrutan de un entorno natural único.

Requisitos y perfil del voluntario

Esta iniciativa busca personas responsables y comprometidas con la causa animal, que además estén dispuestas a compartir la experiencia con una comunidad internacional de voluntarios. Aunque no exigen experiencia previa, remarcan la importancia de la responsabilidad y la capacidad para trabajar en equipo.

Entre los requisitos principales para participar se encuentran:

Ser mayor de 18 años .

. Contar con disponibilidad para c umplir las horas de colaboración establecidas.

establecidas. Respetar las normas internas y la dinámica del santuario .

. Disponer de recursos propios para cubrir los gastos personales y el traslado hasta Hawái.

Lo atractivo del programa es que, además del alojamiento gratuito, ofrece tiempo libre para que los voluntarios puedan explorar la zona, disfrutar de las playas cercanas y recorrer los paisajes volcánicos emblemáticos de Hawái. La carga horaria semanal es menor que en otros programas similares, facilitando así el equilibrio entre trabajo y ocio.

El programa de voluntariado se desarrolla en el santuario Selah’s Pig Sanctuary.

Una tendencia en auge para viajar a menor costo

En los últimos años, este tipo de propuestas ganó popularidad entre viajeros que buscan estadías prolongadas y experiencias auténticas, y a la vez quieren reducir los costos elevados de alojamiento en destinos turísticos tan demandados como Hawái. En ese sentido, la convocatoria en Keaau se presenta como una alternativa ideal para quienes deseen vivir una temporada rodeados de naturaleza y dedicados a una causa noble.

Esta oportunidad invita a quienes quieran cambiar su rutina por una temporada en un paraíso natural, donde el contacto con los animales y la belleza del entorno se combinan para ofrecer una vivencia única e inolvidable.