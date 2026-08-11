Fórmula 1: el homenaje que recibiría Juan Manuel Fangio si vuelve el Gran Premio de Argentina

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 hizo revivir las esperanzas de que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez vuelva a albergar al Gran Premio de Argentina, que no se disputa desde la edición de 1998, ocasión en la que Michael Schumacher se quedó con la victoria. De ahí que las obras de remodelación para recibir al MotoGP en 2027 también hayan buscado la homologación de la FIA, de tal manera de quedar habilitado para la F1.

El hecho de que el piloto argentino haya logrado mantenerse en la máxima categoría solo logró aumentar la expectativa, aunque el recibimiento que tuvo Colapinto en su exhibición realizada en el barrio porteño de Palermo impresionó en el paddock. Con la creación del nuevo circuito en el interior del autódromo y la latente posibilidad de que el pilarense renueve su contrato con Alpine, todas las apuestas están sobre el regreso del GP de Buenos Aires.

De hecho, desde el Gobierno de la Ciudad han realizado una fuerte inversión de 100 millones de dólares con el fin de traer de nuevo la F1 a territorio nacional en el trazado de 4.9 kilómetros y 15 curvas que se construye en el Gálvez. Según la información publicada por Infobae, las autoridades del predio tienen planeado llamar Quíntuple al nuevo circuito, en una clara referencia a los cinco títulos obtenidos por Juan Manuel Fangio.

El oriundo de Balcarce fue el primer multicampeón de la máxima categoría, consiguiendo su primer título con Alfa Romeo en 1951 después de haber sido subcampeón en la edición inaugural del campeonato de F1 en 1950. Tras dos años sin mayores alegrías con Maserati, el “Chueco” ganó otros cuatro campeonatos al hilo entre 1954 y 1957 con Daimier Benz AG (actualmente Mercedes), Ferrari y Maserati y en los cuatro ganó el GP de Argentina.

De ahí la importancia que tiene Fangio no solo para la F1, sino también para el autódromo porteño, donde el pentacampeón del mundo escribió algunas de sus mejores páginas en la historia del automovilismo. Cabe mencionar que, mientras que el MotoGP está confirmado para 2027, todavía no hay información acerca de si la F1 le dará o no luz verde al proyecto en Buenos Aires.

Así será el circuito del Gálvez para la F1.

Los ganadores del GP de Argentina