Escándalo en Turquía: detuvieron a un periodista por difundir "información engañosa" sobre el mercado de pases

Un periodista protagonizó un escándalo en Turquía este lunes luego de ser detenido en Estambul por la policía y posteriormente puesto en libertad por "presunta difusión pública de información engañosa". Se trata de Can Terzi, a quien le abrieron un expediente a partir de esta acusación, relacionada con una noticia que el comunicador había difundido sobre el futuro en el mercado de pases de Jamal Musiala, futbolista del Bayern Munich y la Selección de Alemania.

Terzi había asegurado públicamente que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo para incorporar al mediocampista de 23 años que recientemente disputó el Mundial 2026. Según la versión difundida por el periodista, el conjunto turco había cerrado oficialmente la llegada del jugador; sin embargo, el propio club salió a desmentir esa información y negó haber llegado a un entendimiento para contratarlo.

Insólito: detuvieron a un periodista turco por asegurar que Musiala fichó por el Galatasaray

A pesar de la desmentida oficial del Galatasaray, Terzi sostuvo su versión y afirmó que disponía de distintas fuentes que respaldaban lo que había informado. Reconoció, incluso, que contemplaba la posibilidad de que la institución turca emitiera un comunicado para negar la noticia. Aun así, aseguró que continuaba confiando en los datos que había recibido: en una de sus intervenciones, Terzi llegó a manifestar que estaba dispuesto a arriesgar su reputación por la información que había publicado sobre el supuesto acuerdo por el futbolista del Bayern Múnich.

Tras su detención, el periodista apuntó contra el empresario turco Oktay Ercan, propietario del club belga Westerlo, como la persona que le había transmitido los datos sobre el presunto acuerdo entre Musiala y el Galatasaray. La decisión de Terzi de continuar defendiendo públicamente esa versión derivó en la actuación de la Fiscalía General de Bakırköy y en su traslado a una dependencia policial, donde debió prestar declaración en el marco de la investigación para posteriormente ser liberado.

Mientras se desenvolvió este llamativo episodio, Musiala continúa vinculado contractualmente con el Bayern Múnich. El futbolista alemán tiene 23 años y su vínculo con la institución bávara se extiende hasta el 30 de junio de 2030, que además mantiene al mediocampista dentro de sus planes deportivos para la nueva temporada. La institución había comunicado que Musiala llevaría adelante un proceso específico de preparación luego de someterse a una operación programada tras el Mundial de 2026, con el objetivo de que el futbolista pueda encontrarse en condiciones de estar disponible para el comienzo de la temporada 2026-27.

Cuándo comienza la temporada en el fútbol europeo

La temporada 2026-27 del fútbol europeo comenzará de manera escalonada durante agosto, algunas semanas después de la finalización del Mundial 2026. Las principales ligas tienen fechas diferentes para su estreno: La Liga de España verá acción una semana antes que el resto con dos partidos el 15 de agosto, la Ligue 1 y la Premier League comenzarán el 21 de agosto y la Serie A tendrá su primera jornada el 22.

La Bundesliga será una de las últimas grandes ligas en comenzar y tendrá su partido inaugural el 28 de agosto, justamente entre el Bayern Munich y el Stuttgart en el Allianz Arena. Antes de ese fin de semana se disputará la primera ronda de la DFB-Pokal, entre el 21 y el 24 de agosto, que marcará el regreso de la competencia oficial para los equipos alemanes; por su parte, el conjunto de Musiala, Kane y compañía disputará la Supercopa el 22 frente al Borussia Dortmund.

En cuanto a la Champions League, las rondas de clasificación comenzaron durante el verano europeo, mientras que la fase liga, que contará con 36 equipos, tendrá su primera jornada entre el 8 y el 10 de septiembre. El sorteo de esta instancia está previsto para el 27 de agosto, mientras que las ocho jornadas se extenderán hasta el 27 de enero de 2027, fecha en la que finalizará la fase liga.