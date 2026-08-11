Max Verstappen reveló su nuevo proyecto inspirado en Fernando Alonso: "Motivador"

Después de haber conquistado cuatro campeonatos del mundo, Max Verstappen quedó posicionado como uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1, a tal punto de que incluso llega a ser considerado el mejor de la actual generación. No obstante, el descontento del as de Red Bull con el nuevo reglamento ha hecho que se ponga en duda su continuidad en la máxima categoría, en especial con sus planes para el futuro.

En este sentido, el piloto neerlandés ya piensa en lo que hará cuando suelte el volante, motivado en parte por uno de los proyectos que ha llevado a cabo Fernando Alonso en España. Y es que el asturiano ha creado su propio museo, donde se exhiben sus coches que condujo en la F1 y hasta cuenta con un circuito para realizar karting, de manera que se ha convertido en un foco para atraer a las nuevas generaciones.

De ahí que Verstappen considere que sería una buena idea replicar lo hecho por el español para darle una nueva utilidad a sus trofeos y recuerdos de la F1 como motores que impulsen a los próximos talentos del automovilismo. “Estoy pensando dónde debería estar. Me gustaría tener algo así algún día. Fernando Alonso tiene algo parecido en España”, comenzó el tetracampeón del mundo en diálogo con Formule 1 Magazine.

“Me parece muy bonito. Con todos los coches, todos los Fórmula 1. Quizá sea una fuente de inspiración y motivación para los niños”, agregó Max, que sigue la filosofía del español de la importancia de que cada país tenga un referente en la F1. De hecho, España apenas tenía acción en la máxima categoría hasta el arribo del asturiano, que conquistó los títulos de 2005 y 2006 con Renault poniendo fin al reinado de Michael Schumacher y Ferrari.

Otra muestra de la inspiración que recibe el neerlandés del español está en la creación de Verstappen.com Racing Driver Management, la estructura de apoyo a jóvenes talentos que se basa en el proyecto A14 Management del español. Con esta agencia, Verstappen también abre el abanico de posibilidades, puesto que no se cierra solamente a la F1, sino que también incursiona en otras categorías lejos del paddock.

Así se ve el museo de Alonso en Asturias.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría